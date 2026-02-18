Continúa la caída de visitantes chinos en Japón por las tensiones entre ambos países

El descenso del número de visitantes chinos en Japón se aceleró durante enero al caer la demanda un 60,7% en comparación al mismo mes de 2025, por encima de la disminución interanual del 45,3% de viajeros del gigante asiático del pasado mes de diciembre, en medio de un contexto de tensiones entre ambos países.

En concreto, más de 385.000 chinos visitaron el destino nipón a comienzos de 2026, una cifra muy inferior a los casi 100.000 de un año antes, según datos de la Organización Nacional de Turismo (JNTO), en los que destaca también la disminución del 18% en la demanda desde Hong Kong.

Las relaciones entre ambos potencias se vio deteriorada por las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, el pasado mes de noviembre en las que afirmó que un ataque de China contra Taiwán podría provocar una respuesta militar de Tokio, unas declaraciones que han sido duramente condenadas por el Gobierno chino.

Este hecho provocó que desde Pekín se advirtiera a sus ciudadanos que no viajaran a Japón, lo que desencadenó en una cancelación de vuelos hasta marzo de 2026.

En cuanto al total de visitantes, Japón recibió la llegada de 3,6 millones a lo largo de enero, lo que supuso un 4,9% menos que en 2024, siendo un mes condicionado, en parte, por el desplazamiento del Año Nuevo Lunar a mediados de febrero --en 2025 se celebró a finales de enero--, lo que afectó especialmente a algunos mercados asiáticos.

No obstante, la fuerte demanda vinculada a la temporada de nieve y los deportes de invierno impulsó los viajes desde numerosos mercados, especialmente Corea del Sur, Estados Unidos, Australia y varios países europeos. En total, 17 mercados registraron su mejor cifra histórica para un mes de enero.

Precisamente, Corea del Sur superó por primera vez los 1,1 millones de visitantes en un solo mes (+21,6%), mientras que EEUU (207.800 y +13,8%), Australia (160.700 y +14,6%) y varios mercados europeos lograron también máximos históricos para enero.

En el caso de España, 10.100 viajeros visitaron Japón en enero, lo que representa un crecimiento del 36,5% con respecto a 2025 y establece un nuevo récord histórico para este mes.