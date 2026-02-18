Así es la vida en Orión, la nave que llevará de nuevo al ser humano a la Luna: Menú fijo, ejercicio y baño con puertas

El dispositivo de ejercicio que la tripulación llevará en la nave Orión, conocido como volante de inercia, permite entrenamientos aeróbicos y de resistencia en un espacio reducido y bajo estrictas limitaciones de peso, de acuerdo con un informe de El País. Este sistema resulta fundamental en la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros alrededor de la Luna, con una duración estimada de diez días, según publicó el mismo medio. El volante de inercia pesa cerca de 13,6 kilos y ocupa un volumen similar al de una maleta de mano, reemplazando las voluminosas máquinas empleadas en la Estación Espacial Internacional, que en conjunto superan los 1.800 kilos y requieren mucho más espacio.

La NASA y la Agencia Espacial Canadiense seleccionaron para esta misión a Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen. Según detalló El País, la nave Orión —propulsada durante el despegue por el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS)— se convertirá en el lugar de trabajo y vivienda de la tripulación, quienes tendrán que adaptar su vida diaria a las condiciones cerradas y rigurosas del viaje. La cabina de la nave ofrece un volumen habitable de 9,34 metros cúbicos, una superficie similar a la que proporcionan dos minivans, y supone un aumento notable respecto a los 5,95 metros cúbicos del módulo de mando de las misiones Apolo que llevaron astronautas a la Luna en los años sesenta.

El medio El País informó que, tanto el agua potable como el oxígeno y el nitrógeno necesarios para la vida de la tripulación durante la travesía, serán suministrados por el módulo de servicio de Orión. Esta será la primera vez que astronautas pongan a prueba en órbita los sistemas de soporte vital de la nave. Resulta esencial recabar datos y observaciones de la tripulación, ya que estos contribuirán a optimizar futuras misiones Artemis, enfocadas en la exploración y establecimiento a largo plazo de la presencia humana en el entorno lunar.

El menú de los astronautas ha sido preseleccionado tras un proceso de trabajo entre la tripulación y el Laboratorio de Sistemas de Alimentos Espaciales del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, según reportó El País. A diferencia de las expediciones en la Estación Espacial Internacional, que disponen de opciones diarias variadas, los integrantes de Artemis II tendrán un menú fijo, ajustado a sus necesidades personales y nutricionales. La nave cuenta con dispensador de agua y un calentador que permiten hidratar y calentar los alimentos. Las comidas se organizarán dentro de la agenda diaria, reservando momentos para reponer energía de manera programada.

Dentro de las rutinas estipuladas, cada astronauta completará 30 minutos de ejercicio diario, con el fin de detener la pérdida muscular y ósea ocasionada por la falta de gravedad, tal como explicó El País. El volante de inercia proporciona resistencia ajustada según el esfuerzo aplicado por cada usuario, alcanzando hasta 180 kilos. Se sitúa estratégicamente bajo la escotilla lateral de acceso a la nave y, además de servir como equipo de ejercitación, cumple la función de escalón al ingresar al módulo el día de lanzamiento.

El bienestar y la privacidad de la tripulación también han sido considerados. De acuerdo con lo publicado por El País, la zona de higiene de Orión se diferencia de las de anteriores misiones espaciales por contar con puertas, un inodoro avanzado y espacio para kits personales, que incluyen elementos como cepillos de dientes, jabón y otros enseres básicos. Los astronautas no tendrán acceso a duchas, por lo que emplearán jabón líquido, agua y champú sin enjuague. El Sistema Universal de Gestión de Residuos permite separar y gestionar la orina y las heces; la orina se expulsa hacia el exterior y las heces se almacenan hasta el retorno a la Tierra. Si se presentara un fallo en el inodoro, existen orinales plegables de contingencia que pueden utilizarse con el sistema de ventilación de la nave para eliminar la orina. Estos sistemas han sido diseñados para su uso tanto por hombres como por mujeres y pueden contener hasta un litro de orina en cada bolsa. En caso de avería del ventilador del inodoro, los astronautas continuarían usando el sistema para la recolección de desechos sólidos, pero sin la separación automática.

La salud constituye otro eje central de la vida en Orión. Según detalló el medio El País, la nave cuenta con un kit médico completo, con suministros básicos de primeros auxilios y herramientas de diagnóstico como un estetoscopio y un electrocardiograma. Estos instrumentos permitirán transmitir datos clínicos a los médicos en Tierra, quienes mantendrán videollamadas privadas regulares con la tripulación para monitorear su estado físico y mental a lo largo de la misión.

Para favorecer el descanso, el plan de actividades otorga a cada tripulante ocho horas continuas de sueño. Durante estos periodos, los astronautas fijarán sus sacos de dormir a las paredes de Orión para evitar desplazamientos por la ausencia de gravedad, según consignó El País. Las comunicaciones con la Tierra se realizarán mediante micrófono, altavoz y auriculares. Además de contactos con el equipo de control de misión y conferencias médicas, los astronautas tendrán acceso a tabletas y computadoras portátiles para consultar procedimientos y acceder a contenidos de entretenimiento previamente descargados.

El propósito crucial de Artemis II reside en verificar el funcionamiento real de todos los sistemas de la nave en condiciones de espacio profundo, con una tripulación a bordo, según expuso El País. Esta misión representa el primer viaje tripulado de la nave Orión, y sus resultados servirán para optimizar futuras travesías con destino a la superficie lunar. Los objetivos incluyen consolidar la capacidad científica y tecnológica para la exploración lunar continuada, además de inspirar a nuevas generaciones interesadas en la investigación y las operaciones espaciales.