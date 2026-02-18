Arranca en Ginebra el segundo día de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EEUU

La segunda jornada de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos ha arrancado este miércoles en la ciudad suiza de Ginebra, en el marco de los contactos para intentar lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa, desatada hace cerca de cuatro años por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"En Ginebra, ha comenzado el segundo día de negociaciones trilaterales", ha informado el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov. "Las consultas tiene lugar en grupos de trabajo por zonas dentro de las vías política y militar", ha especificado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Estamos trabajando para aclarar los parámetros y mecanismos de las decisiones discutidas ayer. Estamos centrados en un trabajo sustancial", ha señalado. "Daremos información adicional sobre los resultados", ha apuntado.

Por su parte, fuentes de la delegación rusa han confirmado en declaraciones a la agencia rusa de noticias Interfax que las negociaciones "tienen lugar en formato trilateral y a puerta cerrada". Los contactos están teniendo lugar en el Hotel Intercontinental de Ginebra, al igual que pasó durante la jornada del martes.

Horas antes del inicio de la segunda jornada de conversaciones, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, destacó el "avance significativo" logrado en los contactos del martes. "El éxito del presidente (estadounidense, Donald) Trump al reunir a ambas partes de esta guerra ha supuesto un avance significativo", ha ensalzado.

Previamente, Umerov, secretario del Consejo Nacional de Defensa de Ucrania, había valorado el "compromiso constructivo" de Washington tras unas conversaciones que se prolongaron más de cuatro horas y se enfocaron en "cuestiones prácticas" y "mecanismos para posibles soluciones", sin que Moscú haya dado un análisis sobre la primera jornada de conversaciones.

Hasta la fecha se habían realizado dos rondas de conversaciones trilaterales, ambas en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los últimos contactos derivaron en un acuerdo entre Moscú y Kiev para el intercambio de más de 300 prisioneros de guerra, el primero de este tipo en cerca de cinco meses, pero sin informaciones sobre avances en el plano político para un acuerdo de paz.