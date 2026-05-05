Irán incauta cinco embarcaciones con unos 200.000 litros de combustible frente a sus costas en Juzestán

Las autoridades de Irán han anunciado este martes la incautación de cinco embarcaciones que portaban cerca de 200.000 litros de combustible de contrabando frente a las costas de la provincia de Juzestán (suroeste), situada cerca de la frontera con Kuwait.

El comandante de la Guardia Fronteriza de Juzestán, Hojay Sefidpost, ha afirmado que las incautaciones han tenido lugar "en el marco del plan para intensificar el control de las zonas costeras de la provincia y evitar la entrada y salida de bienes de contrabando", según ha informado la emisora pública iraní, IRIB.

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Así, ha señalado que los agentes desvelaron un plan para enviar de contrabando este combustible desde el río Faizal de cara a su venta a contactos de "países del golfo Pérsico". "Los oficiales (...) hallaron cuatro embarcaciones y descubrieron 130.000 litros de diésel durante su inspección", ha detallado.

Sefidpost ha especificado que, además, agentes de la base naval Mahshahr incautaron un "buque comercial" y hallaron 68.000 litros de combustible en su interior, antes de remarcar que estas operaciones se han saldado con ocho detenidos, que han sido ya puestos a disposición judicial.

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