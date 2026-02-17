Vance asegura que Irán sigue sin reconocer las "lineas rojas" de EEUU en las negociaciones nucleares

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado este martes que Irán sigue sin reconocer las "líneas rojas" de Estados Unidos en el marco de las negociaciones nucleares que mantienen ambos países con la mediación de Omán.

"Sobre la negociación en cierto modo, fue bien y acordaron reunirse después, pero en otros aspectos quedó muy claro que el presidente ha establecido algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y a trabajar en ellas", ha señalado el vicepresidente en una entrevista con el canal Fox News.

En este sentido, ha reiterado que el "principal interés" estadounidense es que Irán no desarrolle armas nucleares. "No queremos la proliferación nuclear. Si Irán consigue un arma nuclear, hay muchos otros regímenes, algunos amigos y otros no tanto, que querrían conseguir armas nucleares después de ellos", ha expuesto.

Estas declaraciones llegan después de una nueva jornada este martes de conversaciones indirectas con una delegación de Irán en la ciudad suiza de Ginebra.

Vance ha insistido así en que Washington va a seguir trabajando en la línea diplomática con Teherán, pero ha recalcado que el presidente, Donald Trump, "se reserva la capacidad" de tomar otras medidas si considera que "la diplomacia ha llegado a su fin natural".

"Esperamos no llegar a ese punto, pero si lo hacemos, será decisión del presidente", ha indicado, tras señalar que Trump tiene "muchas opciones" sobre la mesa y Estados Unidos cuenta con un "poderoso Ejército", en referencia a un posible ataque contra Irán.

PEZESHKIAN DEFIENDE EL PROGRAMA NUCLEAR Y NIEGA QUE BUSQUE ARMAS

Pocas horas antes el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reiterado que Teherán "no busca armas nucleares de ninguna manera" y que está dispuesta a llevar a cabo "cualquier verificación" sobre su programa nuclear, recalcando que no va a renunciar a esta iniciativa.

Tras la ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos, Pezeshkian ha reiterado que "desde una perspectiva doctrinal", Irán tiene un programa nuclear con fines pacíficos y "no busca armas nucleares de ninguna manera".

De todos modos, el presidente iraní ha insistido en mantener el programa nuclear, defendiendo que en la República Islámica "no aceptan abandonar la industria nuclear" para otros fines, como los agrícolas, los industriales o los médicos. "¿En qué idioma tenemos que decir que no buscamos armas nucleares?", ha subrayado.