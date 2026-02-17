Agencias

Una subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional deja el cargo tras las polémicas muertes en Minnesota

La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin, firme defensora de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, abandonará el cargo en medio de las críticas a la administración liderada por el magnate republicano tras dos muertes en el estado de Minnesota.

Su salida estaba prevista en diciembre, si bien los tiroteos en los que fallecieron el enfermero Alex Pretti y Renee Good --el primero a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza y la segunda por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)-- han alargado su permanencia en el cargo.

McLaughlin ha sido la cara visible --junto con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem-- de la agenda de deportaciones masivas y detenciones de migrantes irregulares en el país impulsada por Trump, según ha recogido la cadena CNN.

El conocido como 'zar de las fronteras', Tom Homan, anunció la pasada semana el fin de la operación desplegada en el estado de Minnesota y bautizada como 'Metro Surge' en un intento por calmar las aguas tras la muerte a tiros de Pretti y Good.

La cartera dirigida por Kristi Noem ha sido centro del debate en los últimos meses. Los demócratas han cuestionado al Departamento de Seguridad Nacional por calificar estos incidentes de "terrorismo doméstico" y han criticado que los agentes lleven la cara tapada durante los operativos en contra de la migración irregular.

