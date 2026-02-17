Un grupo de 126 migrantes deja el CETI de Ceuta, la salida más numerosa de los últimos años

La reubicación semanal de migrantes que permanecen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta viene produciéndose desde principios de año, mientras la capacidad del centro se ve ampliamente superada y los ingresos irregulares se mantienen constantes. Según informó Europa Press, la última salida ascendió a 126 personas, en su mayoría varones de origen subsahariano, indicando el mayor traslado realizado en los últimos años y evidenciando la persistente saturación de las instalaciones.

De acuerdo con Europa Press, el grupo salido este martes del CETI viajó en el barco de las 11:30 hacia Algeciras, rumbo a recursos de acogida en otras comunidades autónomas. Fuentes internas del centro señalaron que la mayoría de los trasladados son nacionales de Sudán, y muchos figuran entre los solicitantes de protección internacional. La Delegación del Gobierno confirmó que entre martes y miércoles el número total de personas desplazadas alcanzará las 130, informando también sobre la intensificación de estos traslados hacia la península a partir de esta semana.

Pese al incremento de las salidas, la presión sobre el CETI no falla en disminuir. El medio Europa Press detalló que el centro cuenta con una capacidad máxima para 512 plazas, mientras que actualmente atiende a más de 800 personas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha organizado desde enero el traslado de 468 residentes del CETI a otras comunidades autónomas, coordinando semanalmente grupos de 30, 50 y hasta 80 personas. Este martes se alcanzó la cifra más alta de salidas desde que se tienen registros recientes.

La afluencia de nuevos ingresos se mantiene. Según consignó Europa Press, el pasado fin de semana el CETI recibió cerca de 90 extranjeros que cruzaron a Ceuta de forma irregular. Las fuentes del centro subrayaron que, a pesar de los traslados frecuentes, la llegada constante de personas impide aliviar la saturación, agravando la situación de acogida.

La situación genera reacciones diversas entre partidos políticos de la ciudad autónoma. Según recogió Europa Press, la formación Ceuta Ya! solicitó atención sobre las condiciones de vida dentro del CETI, denunciando que algunos usuarios se encuentran hacinados en garajes o se ven obligados a dormir a la intemperie al no existir espacio disponible para nuevas admisiones.

La Delegación del Gobierno explicó a Europa Press que la reubicación de los migrantes forma parte de los trabajos ordinarios que gestionan los flujos en el CETI. La progresión de los traslados pretende distribuir la presión sobre el sistema de acogida, aunque las cifras de llegadas irregulares continúan generando situaciones de sobreocupación.

Según destacó Europa Press, tanto la administración estatal como los responsables del CETI aseguran que los traslados semanales buscan adaptar gradualmente la atención a las capacidades reales del centro y proteger los derechos fundamentales de las personas acogidas. Las organizaciones y agrupaciones locales expresan preocupación ante el riesgo de mantener la saturación y señalan la necesidad de alternativas habitacionales dignas.

Las cifras acumuladas desde principios de 2024 muestran que, pese a los esfuerzos de reubicación, la demanda de atención supera con creces el número de plazas disponibles en el CETI de Ceuta. La situación, según el análisis de Europa Press, requiere respuestas continuas tanto a nivel administrativo como en la gestión cotidiana del flujo migratorio, en un contexto de presiones políticas y sociales crecientes sobre el sistema de acogida en la ciudad autónoma.