Simeone: "El equipo es de todos y no de diez"

Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento del Atlético de Madrid ante el Brujas en el partido de ida del Playoff de la Liga de Campeones, Diego Pablo Simeone aprovechó para subrayar la importancia de contar con el máximo esfuerzo y compromiso de toda la plantilla, en momentos donde la exigencia europea reclama unidad y solidez. El técnico argentino destacó que “el equipo es de todos y no de diez”, haciendo referencia a la necesidad de involucrar a todos los jugadores y aprovechar todas las opciones disponibles para el desafío continental, según publicó Europa Press.

De acuerdo con el medio, Simeone insistió en que será fundamental capitalizar cada circunstancia que se presente durante el encuentro frente al conjunto belga con el objetivo de abordar la eliminatoria con mayor tranquilidad. El entrenador remarcó que la preparación mental del plantel suele ser alta. “Los futbolistas salen con motivación siempre, es muy difícil que un jugador salga a perder o a jugar mal”, explicó. Puso como ejemplo a su capitán, Koke, mencionando que existen momentos donde las cosas encajan y el equipo muestra seguridad en el juego, mientras que en otras ocasiones los resultados no acompañan. Simeone relacionó estos vaivenes con lo que ocurre en otras ligas y repasó el balance de los últimos cuatro partidos, reconociendo la alternancia entre situaciones favorables y desfavorables que ha enfrentado el grupo.

En cuanto al Brujas, el entrenador reflexionó sobre las cualidades del rival y advirtió sobre los peligros que encierra enfrentarse a un equipo que ha conseguido resultados importantes como local. Según confirmó Europa Press, Simeone afirmó que “vamos a encontrar a un rival que, salvo en el partido ante el Arsenal, que fue al poco tiempo del entrenador nuevo, ha tenido resultados importantes de local: Mónaco, Marsella, Barcelona... Compite bien, es un rival con gente joven, con experiencia también en la portería y en la mitad de campo en su capitán, un equipo que sabe a lo que juega”. Precisó además que el Brujas dispone de una presión alta y futbolistas veloces en zona ofensiva, por lo que será imprescindible llevar el partido al terreno donde el Atlético de Madrid pueda explotar sus fortalezas.

El objetivo inmediato para el club rojiblanco en esta edición de la competición continental es acceder a la ronda de dieciseisavos. “A partir de ahí, ir paso a paso hasta donde podamos llegar”, señaló Simeone durante la comparecencia, en palabras recogidas por Europa Press. “Viendo la Champions, está clarísimo que todos los equipos son buenos, no hay un equipo que sea malo. Todas las situaciones que pueda generarte esa contundencia, te va dando mucha más tranquilidad en el partido. Mañana, como todos los partidos que se presentan en Champions, sobre todo fuera de casa, habrá que jugar un partido duro, difícil y tratar de sacarlo como queremos”. El técnico recalcó así la necesidad de mostrar contundencia en ambos extremos del campo para maximizar las posibilidades del equipo en la competición.

Durante la rueda de prensa también hubo espacio para analizar la aportación específica de algunos jugadores clave del plantel. Simeone valoró la dupla que forman Dávid Hancko y Marc Pubill, destacando la complementariedad de sus características y su buen trabajo en el juego posicional. “Se ve claramente lo que los dos pueden aportar. Tienen un buen juego posicional, se encontraron muy bien en copia de juego los dos por sus características. Los dos son rápidos, tienen buena salida de pelota; tienen que mejorar en algunas cosas, como todos los futbolistas”, subrayó el argentino, según consignó Europa Press. El técnico añadió que Hancko y Pubill han ofrecido soluciones válidas en esta fase del campeonato, pero recordó que resulta insuficiente depender exclusivamente de dos nombres para asumir los retos pendientes. “Estamos tratando de tener a todos de la mejor manera, porque no nos alcanza solamente con Hancko y con Marc para todo lo que viene. El equipo es de todos y no de diez”.

En este repaso al rendimiento individual, Simeone también mencionó a Álex Baena y su actitud positiva. Señaló que el centrocampista mantiene una disposición constante para rendir al máximo y resaltó sus cualidades diferenciales dentro del grupo de mediocampistas. El entrenador expresó su intención de exigirle un rendimiento acorde a lo que es capaz de aportar, destacando su potencial y el rol que puede cumplir en el esquema del equipo.

Una parte de la conferencia se dedicó a cuestiones personales. Simeone recordó su etapa como futbolista al cumplirse 20 años de su retiro de las canchas. El entrenador compartió una reflexión personal inspirada en una conversación reciente con su madre, tras el fallecimiento de su padre. Recordó que su madre le dijo: “di todo el amor que tenía”, y relató cómo esa idea influyó en su forma de entender el fútbol y su despedida como jugador profesional. “Hoy no tengo ninguna necesidad de volver atrás para decir 'me gustaría jugar'. Cuando tuve que estar, estuve; cuando tuve que jugar, jugué, y cuando tuve que dar todo, lo di. A veces lo hice bien, a veces lo hice mal, pero siempre dando el 100%, y eso me da la tranquilidad y la paz para vivir de la misma manera”, relató Simeone, según informó Europa Press.

La comparecencia previa al partido frente al Brujas dejó clara la visión de Simeone sobre el colectivo como eje central de la configuración del equipo y de su estrategia en las competiciones europeas. El técnico subrayó la relevancia de no depender solo de unos pocos jugadores y reafirmó la necesidad de que toda la plantilla mantenga un nivel de exigencia y compromiso acorde a las metas del club, especialmente en una fase tan determinante del calendario.