(Previa) El Villarreal busca asentarse en la tercera posición ante un necesitado Levante

La baja de Pablo Martínez por lesión, junto con la sanción de Kervin Arriaga y la incertidumbre sobre la condición física de Ugo Raghouber, obligará a Luís Castro a modificar el esquema habitual del Levante UD para la cita clave de este miércoles en el Ciutat de València. El partido aplazado de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-2026, que fue reprogramado debido a la alerta roja de lluvias en diciembre, enfrenta a dos equipos valencianos en situaciones opuestas: el Levante sumido en la pelea por la salvación y el Villarreal CF decidido a consolidarse entre los tres primeros de la tabla. Según informó Europa Press, el encuentro se disputará a las 20:00 horas con los granotas necesitados de puntos ante su afición y el Submarino Amarillo centrado en mantener su ritmo en la competición doméstica tras decir adiós a la Liga de Campeones.

La situación del Levante es delicada, ya que permanece a siete puntos de la zona de permanencia y cada jornada sin victoria representa una oportunidad perdida para reducir esa distancia. Europa Press detalló que el equipo dirigido por Luís Castro arrastra una carga importante tras haber caído en el derbi de la ciudad por dos goles a cero, lo que agravó el mal momento anímico del vestuario. En ese contexto, sumar un resultado positivo en casa resulta prioritario. El Ciutat de València no ha sido un fortín esta temporada, con tan solo una victoria como local. Pese a esas dificultades, el estadio registró hace dos semanas un empate sin goles frente al Atlético de Madrid, resultado que supuso un alivio parcial en medio de una crisis de resultados.

Para el enfrentamiento ante Villarreal, Europa Press reportó que el entrenador portugués tendrá que rehacer el centro del campo por la ausencia de jugadores clave. Pablo Martínez no estará disponible por lesión, Kervin Arriaga cumplirá sanción y la participación de Ugo Raghouber no está asegurada. Tales bajas reducen las opciones e incrementan la presión sobre los futbolistas disponibles, mientras el equipo busca invertir una dinámica desfavorable ante su hinchada.

Por otro lado, el Villarreal llega a la capital valenciana consciente de la importancia de lograr una victoria que le permita asentarse en la tercera posición. El equipo, dirigido por Marcelino García Toral, ha enfocado todos sus esfuerzos en LaLiga tras quedar fuera de la Liga de Campeones y tiene la oportunidad de aprovechar las dudas y la irregularidad experimentadas por rivales directos en la parte alta de la clasificación, como el Atlético de Madrid. Según reportó Europa Press, el objetivo del entrenador asturiano y su plantilla es sacar partido de este encuentro pendiente para distanciarse del grupo perseguidor y encarar la recta final del campeonato con un colchón de puntos.

No obstante, el Villarreal tampoco atraviesa su tramo más regular de la temporada. La última jornada, el conjunto castellonense perdió contra el Getafe por dos goles a uno, resultado que extendió a tres sus partidos consecutivos sin ganar fuera de casa y elevó la cifra a solo una victoria en los últimos siete compromisos ligueros. Europa Press señaló que, pese a ese bache, el cuerpo técnico podría introducir cambios en el equipo titular para gestionar esfuerzos, especialmente en posiciones clave. El capitán, Dani Parejo, podría descansar en beneficio de Santi Comesaña en el centro del campo y el delantero Georges Mikautadze regresaría a la formación luego de no arrancar en el partido anterior ante Getafe.

Ambos equipos afrontan el derbi valenciano en busca de reconducir sus respectivos momentos. El encuentro, pospuesto en diciembre por el riesgo de fuertes lluvias, resulta determinante tanto para un Levante que necesita sumar puntos para mantener opciones de seguir en LaLiga, como para un Villarreal que aspira a certificar una temporada destacada aprovechando el tropiezo reciente de otro rival directo y reforzando su posición entre los primeros. Según publicó Europa Press, el desarrollo del partido tendrá repercusiones significativas en la lucha por los objetivos marcados por ambos clubes, en una jornada clave que podría alterar los equilibrios en la zona alta y baja de la clasificación.