Paula Vázquez, Susanna Griso y Raquel S. Silva, pura elegancia en la multitudinaria alfombra roja de los Premios Iris

A apenas diez días de celebrar la gran noche del cine español, los Goya, el Teatro Real se ha convertido en el impresionante escenario que ha acogido este lunes la gala de los Premios Iris 2026, los más prestigiosos de la pequeña pantalla que entrega desde 1998 la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual de nuestro país.

Una cita muy especial que como no podía ser de otra manera ha estado marcada por una multitudinaria alfombra roja por la que han desfilado los rostros más populares de la televisión: presentadoras como Susanna Griso, Sandra Barneda, Alba Lago, Paula Vázquez, o María Casado; actores y actrices como Miguel Ángel Muñoz, Carmen Machi, Patricia Montero, Melani Olivares, Andrea Duro, o Miguel Bernardeau; influencers como Lola Lolita; artistas como Alaska y Mario Vaquerizo; o fenómenos televisivos como José Carlos Montoya, que se han puesto sus mejores galas para adelantar las tendencias 'fashion' que veremos en las 'red carpets' que nos quedan por delante en las próximas semanas, como los premios Goya, los Oscar de Hollywood, los Bafta de la Academia de Cine Británica, o los Fotogramas, entre otras citas imprescindibles para los amantes del séptimo arte. Los looks más comentados de la noche, ¡a continuación!

Raquel Sánchez Silva. De nuestras favoritas, la presentadora de 'Maestros de la costura' ha derrodado elegancia con un impresionante diseño de inspiración nupcial en clave romántica. De la diseñadora Isabel Sanchís, se trata de un vestido blanco confeccionado en crepé con falda armada de vuelo con flores bordadas en relieve, escote bardot y un maxi lazo negro de terciopelo a la altura del pecho, que ha combinado con salones negros de corte clásico y micro bolso al tono con forma de anillo de diamante. ¡Espectacular!

Paula Vázquez. Rivalizando en sofisticación con su compañera en RTVE, la presentadora ha deslumbrado con un impecable vestido negro de Pronovias de corte sirena que realza su silueta, hombreras con detalles plateados al remate de la sisa, y escote infinito en uve. Flechazo instantáneo.

Susanna Griso. Nuestro top 3 de las 'mejor vestidas' de los Premios Iris 2026 lo cierra la presentadora de 'Espejo Público', que ha destilado glamour con un total look negro protagonizado por blazer entallada, top bandeau con forro de tul semitransparente con cuello chimenea, y unos originales pantalones tableados tipo bombacho, completando su outfit con unas sandalias de taconazo con detalles de lacitos en el empeine.

Sandra Barneda. Nominada en la categoría de 'Mejor presentador/a de entretenimiento' por 'La isla de las tentaciones', la periodista ha apostado por la sencillez con un look quizás demasiado casual para la ocasión, compuesto por camisa blanca con maxi pechera y pantalón satinado tipo sastre en gris marengo, prescindiendo de complementos a excepción de sus zapatos negros de tacón sensato tipo 'Daisy'.

Adriana Abenia. La presentadora aragonesa ha cautivado con un precioso diseño largo de manga larga y cuello subido, de corte ceñido con drapeados a lo largo de la parte superior, en un favorecedor azul noche, que hacía un contraste muy especial con su rubísima melena que en esta ocasión ha optado por llevar recogida.

María Casado. Acompañada por el también periodista Pedro Piqueras, la presentadora de Informativos Telecinco ha destacado por su elegancia en clave sobria con traje negro con americana remangada con botonadura doble -a la que ha puesto la nota de color con varios broches de lazos plateados en la solapa-, camisa blanca y zapatos negros, acaparando todas las miradas por el blush marcadísimo que llevaba en el pómulo para potenciar sus facciones.

Alba Lago. La comunicadora, nominada como 'Mejor presentador/a de informativos' por 'Noticias Cuatro', ha presumido de silueta con un favorecedor diseño largo de lentejuelas negras, cuello redondo y corte recto. Menos es más, y nos ha vuelto a convencer.

Patricia Montero. Triunfando en su papel de presentadora de 'Decomasters', la actriz ha derrochado estilo con un precioso vestido en color burgundy, con escote barco asimétrico, una sola manga abullonada con remate cerrado, y falda recta con aberturas.

Adela González. La conductora de 'Mañaneros' en TVE ha escogido un diseño romántico en color gris perla con escote palabra de honor con plumeti con topitos en negro, y falda de vuelo con maxi bordados florales en negro.

Carmen Machi. La protagonista de 'Aída y vuelta', que ha recibido el 'Premio Jesús Hermida' a su trayectoria, ha acertado de pleno con un elegante vestido tipo túnica con capa a juego de la firma Marina Rinaldi en color azul marino con bordados ondulantes en plateado.

Miguel Ángel Muñoz. Aunque todas las miradas estaban puestas en ellas, el actor ha acaparado todos los flashes con un original y llamativo traje de terciopelo rojo y camisa abierta.

Ana Terradillos. Saliendo de su zona de confort y de los looks que luce habitualmente en este tipo de ocasiones, la presentadora de 'La mirada crítica' ha destilado elegancia con un vestido negro sin mangas, con cuello cisne, silueta recta, y remate de volante en el bajo creando un efecto de corte sirena con volumen.

Sandra Golpe. Apostando por el rojo, la presentadora de Antena 3 Informativos nos ha conquistado con un precioso diseño largo rojo con escote palabra de honor y detalle péplum a la cadera, creando el trampantojo de dos piezas a pesar de ser un vestido. Sobresaliente.

Lola Lolita. La influencer ha apostado por un diseño palabra de honor negro de terciopelo de silueta recta hasta los tobillos, con un delicado estampado en forma de flores a puntitos formadas por cristales bordados.

Alaska y Mario Vaquerizo. Inseparables, y convertidos en una de las parejas de la noche, la artista ha lucido un diseño ajustado con brillos en color burgundy de manga larga y cuello subido, haciendo 'twinning' con su marido, que ha puesto el toque a su traje de cuadros diferentes en clave setenteta con una corbata a juego con el vestido de la cantante.

Rocío Martín Berrocal. Cada vez más cómoda a la hora de posar en un photocall, la hermana de Vicky Martín Berrocal ha sido una de las más arriesgadas de la alfombra con un impresionante diseño negro de escote asimétrico y corte ceñido que dejaba a la vista una de sus piernas hasta la altura de la cadera, que ha combinado con sandalias de taconazo con argolla metálica dorada al empeine.

José Carlos Montoya. El de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' se ha estrenado en este tipo de eventos con un impecable estilismo protagonizado por un esmoquin negro de corte clásico con fajín y pajarita incluidos, aunque si tuviésemos que ponerle un pero sería que ha prescindido de gemelos, un 'twist' imprescindible con este tipo de traje.

Melani Olivares. La actriz de 'Aída y vuelta', que además de con Carmen Machi ha coincidido con compañeros en la película como Pepa Rus, David Castillo, o Secun de la Rosa, ha apostado por el blanco con un traje satinado con americana tipo esmoquin.

Lidia Torrent. La presentadora, que acudió con su madre Elsa Anka -arrebatadora con un vestido negro ajustadísimo- ha escogido un sencillo mono azul marino sin mangas, con pantalón de pernera ancha y lazada a la cintura confeccionada en el mismo tejido.