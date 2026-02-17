Patricia Cerezo y Ramón García protagonizan un 'anecdótico' saludo en los Premios Iris

Durante la gala de los Premios Iris 2026, Patricia Cerezo y su expareja Ramón García mantuvieron un diálogo distendido que evidenció la cordialidad existente entre ambos, según informó el medio que cubrió el evento. Al reencontrarse en la ceremonia, compartieron unos minutos de conversación y se felicitaron mutuamente por las nominaciones obtenidas, despidiéndose con un apretón de manos y en un ambiente de respeto mutuo.

De acuerdo con la información publicada, la presentadora Patricia Cerezo asistió a la entrega de premios mientras se encuentra concentrada en la organización de su próximo enlace matrimonial con Kiko Gámez. En el marco de la gala, fue consultada sobre la relación que mantiene con su exmarido y padre de sus hijas, Natalia y Verónica. Al respecto, Cerezo afirmó: "Siempre buena relación y buen feeling", refiriéndose al vínculo que los une. Explicó que el bienestar de sus hijas suele ser prioritario y que mantener la armonía familiar representa para ella lo natural y lo más sensato. "Es lo más inteligente y es lo más normal. No entiendo yo las partes que no se entienden, es lo más fácil", declaró la conductora, según consignó el medio.

Tal como publicó el medio de referencia, luego de este breve intercambio, Ramón García y Patricia Cerezo continuaron disfrutando de la velada por separado, sin abandonar en ningún momento un clima de cortesía. El diálogo entre ambos fue descrito como natural y reflejó la determinación de ambos por preservar un ambiente saludable para sus hijas. Esta actitud de cooperación y entendimiento ha sido una constante desde el inicio de su separación, priorizando siempre la estabilidad familiar.

Ya enfocada en la nueva etapa que afronta, Patricia Cerezo abordó algunos detalles en torno a su futura boda con Kiko Gámez. Ante los micrófonos, expuso que la celebración será una combinación de fiesta y ceremonia, concebida como un encuentro íntimo con allegados y seres queridos. "Va a ser una fiesta, realmente, pero bueno, una celebración bonita, con ceremonia. Una reunión de amigos, de gente que queremos y con la que queremos compartir ese día", expresó la presentadora, según reportó el medio especializado.

Sobre la elección del vestido nupcial, Patricia anticipó que ya dispone de un boceto inicial. Manifestó su preferencia por la moda y sostuvo que, aunque aún no ha iniciado las pruebas, el diseño ya está en marcha. "Yo soy muy de looks y sí, lo tengo, ya me han hecho un boceto. No he empezado todavía ni las pruebas ni nada, pero ya me han hecho un boceto", detalló durante su intervención, de acuerdo a lo consignado.

El reencuentro público de Patricia Cerezo y Ramón García en los Premios Iris 2026, tal como detalló la cobertura periodística, sirvió de ejemplo acerca de la gestión compartida y positiva en relaciones familiares tras una separación. Ambos comunicadores priorizaron el respeto y la estabilidad de sus hijas en todo momento, mientras Cerezo afronta con ilusión los preparativos para su segunda boda, revelando ante la prensa algunos aspectos de la organización y sus expectativas para ese día especial.