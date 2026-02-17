Agencias

Panamá veta en licitaciones públicas a firmas europeas tras mantener la UE al país en la 'lista negra' fiscal

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha reafirmado su veto a las empresas europeas a participar en licitaciones públicas tras la decisión de la Unión Europea de mantener al país en su lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal.

"Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades", escribió el mandatario en su cuenta de 'X'.

Las declaraciones de Mulino contrastan con las ofrecidas por ministerio de Economía y Finanzas del país. El organismo confirmó su permanencia en la lista de la UE en un comunicado y apuntó que la decisión "se anticipaba".

"El Gobierno Nacional confía en que los avances realizados a la fecha y en curso permitirán la exclusión de Panamá de esta lista en futuras revisiones", explicó el ministerio.

La UE decidió mantener a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales sin profundizar la razón, aunque en octubre de 2025 planteó que se debía a que contaba con "un régimen de exención de ingresos de fuente extranjera perjudiciales" y "aún no había resuelto este problema".

