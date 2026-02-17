Nico Meurger (iRobot) asegura que están en "la mejor posición" para ofrecer "nuevas innovaciones al mejor precio"

iRobot ve su adquisición por parte de Picea Robotics la oportunidad para regresar al mercado con más fuerza y de la mano de un importante fabricante de la industria de los robots de limpieza, lo que le permitirá duplicar su oferta para 2026.

A mediados de diciembre se supo que la empresa china Shenzhen Picea Robotics y Santrum Hong Kong iba a adquirir iRobot, después de que esta última se declara en quiebra.

Aunque confirmaron que la marca seguiría operando con normalidad, manteniendo la funcionalidad y el soporte de sus robots de limpieza, esta garantía se centró en el proceso de bancarrota que permitiría completar la adquisición.

El vicepresidente y gerente general de iRobot EMEA, Nico Meurger, ha aclarado este martes a la prensa española que la adquisición es una "integración vertical" de la marca con el productor número uno a nivel mundial de robots aspiradores.

Según ha explicado, Picea tiene una posición muy estratégica en la cadena de suministro y ello permitirá traer de vuelta iRobot "en la mejor posición para llevar al mercado los mejores productos y nuevas innovaciones al mejor precio".

No obstante, ha recordado que iRobot todavía ocupa una posición de liderazgo en el mundo y que han vendido más de 50 millones de robots de limpieza.

Ante la preocupación por el almacenamiento de los datos de los usuarios europeos, Meurger ha matizado que desde el inicio se han guardado en Estados Unidos, país originario de iRobot, y que, como parte de esta integración, se ha creado otra compañía completamente independiente, iRobot Safe, que está liderada por un consejo cuyos miembros son todos ciudadanos estadounidenses.

Esta empresa cuenta con un oficial de seguridad digital, que está por encima del consejo y es quien debe aprobar "cualquier acceso a los datos o al sistema" y hacerlo, además, en persona. Con ello, buscan garantizar a los consumidores que nada va a cambiar en lo que respecta a la seguridad de los datos.

A nivel del producto, Meurger ha anticipado que tienen preparados varios anuncios para 2026: "en comparación con la alineación de 2025, la alineación de este año será dos veces mayor". "Vamos a duplicar nuestro tamaño, nuestra oferta este año", ha afirmado.

El vicepresidente y gerente general de EMEA no ha especificado los productos que llegarán, pero sí ha confirmado una de las filtraciones que han surgido los últimos días sobre Picea. La firma china va a retirar su marca 3i de robots aspiradores para centrar todos los recursos en iRobot.

"Todavía continuarán vendiendo durante este año, pero están deteniendo el desarrollo de esta marca para integrar esta I + D en iRobot, lo cual tiene sentido cuando adquieres la marca número uno y tienes una marca que empezaste a lanzar hace doce meses", ha comentado.

En lo que respecta a su portfolio, Meurger asegura que esperan "tener una oferta más competitiva en el mercado de entrada", pero que no van a centrarse en un nivel determinado.

Los planes para España incluyen la expansión de los 'docks' multifuncionales --la base de carga y acoplamiento--, un mercado, junto al portugués, que se encuentra por debajo de la media en madurez de Europea en esta categoría.

"Nuestra intención es ofrecer más innovación a un precio razonable para los consumidores de Iberia, para que puedan adoptar más fácilmente estas tecnologías que ya son muy populares en Alemania, Francia e Italia", ha apostillado el directivo.