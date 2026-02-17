Agencias

Mueren una niña y once agentes de las fuerzas de seguridad en un ataque en el norte de Pakistán

Guardar

Al menos doce personas, entre ellas una niña y once agentes de las fuerzas de seguridad de Pakistán, han muerto en un ataque ejecutado por personas armadas no identificadas contra un puesto de control en la provincia de Jáiber Pastunjua, en la frontera con Afganistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

El Ejército paquistaní ha especificado en un comunicado que el "cobarde ataque terrorista" fue perpetrado contra un puesto de control en Bajaur por el grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes y a los que ha descrito como "un grupo subsidiario indio".

"Los asaltantes intentaron penetrar en el puesto de seguridad, pero sus planes malignos fueron desarticulados de forma rápida y decisiva por la respuesta decidida de las fuerzas de seguridad paquistaníes", ha manifestado, antes de indicar que los enfrentamientos se saldaron con la muerte de once agentes y doce asaltantes.

Así, ha recalcado que "en un acto desesperado, los atacantes empotraron un vehículo cargado de explosivos en la valla del perímetro", provocando el derrumbe de la infraestructura y causando daños "graves" en edificios residenciales situados en la zona, lo que causó la muerte a "una niña inocente".

"Hay en marcha operaciones de limpieza para eliminar a cualquier otro extremista respaldado por India en la zona", ha destacado, al tiempo que ha reiterado que las operaciones antiterroristas "continuarán a toda máquina para arrasar la amenaza del terrorismo patrocinado desde el extranjero". "Los sacrificios de los valientes soldados y los civiles inocentes reforzarán nuestro compromiso inamovible de salvaguardar la nación a toda costa", ha zanjado.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, que por ahora no se ha pronunciado sobre el ataque en Bajaur, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bruselas urge al espacio Schengen militar: Mientras los europeos rellenan papeles, los rusos llegan a Polonia

Bruselas urge al espacio Schengen

Así ha sido la bochornosa bronca que ha provocado la expulsión disciplinaria de Antonio Canales en 'GH DÚO'

La tensión se desbordó en el reality tras acusaciones, gritos y acusaciones de agresión entre varios participantes, lo que llevó a la dirección a tomar la medida irreversible de apartar a uno de ellos por votación del público

Así ha sido la bochornosa

Patrimonio Nacional abre su Temporada Musical 2026 con un homenaje a las compositoras del barroco

Patrimonio Nacional abre su Temporada

Nogueras afirma que la ley de Vox para prohibir el burka "no pasa un solo filtro europeo" y zanja: "Ni burka ni Vox"

Nogueras afirma que la ley

Kim inaugura con su hija viviendas para familias de soldados caídos en guerra de Ucrania

Infobae