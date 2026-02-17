Mourinho: "Vinícius no se tendría que haber metido con 60.000 personas"

El entrenador del Benfica, José Mourinho, ha acusado a Vinícius de "meterse con 60.000 personas" al celebrar el gol de la victoria del Real Madrid en el Estádio da Luz (0-1), sin entrar en la polémica por el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni al brasileño, y ha afirmado que el árbitro "tenía un papel que decía que Tchouaméni, Carreras y Huijsen no podían ver la amarilla".

"¿Arrepentido de qué? Yo he hablado con los dos, Vinícius me dice una cosa y Prestianni me dice otra. Yo no quiero ser rojo y no quiero decir que al 100% creo solo a Prestianni, pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinícius me ha dicho es la verdad. No puedo, no lo sé", señaló en declaraciones a Movistar+.

Además, cree que con el gol "se acabó el partido", y criticó la celebración del brasileño. "La única cosa que sé es que hasta el gol es un gran partido, con un Benfica que ha entrado muy bien y con un Madrid fortísimo que después ha cambiado el partido a partir del minuto 30-35. Vinícius marca un gol que solo Vinícius o Mbappé pueden marcar", indicó.

"Después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio", dijo. "¿En cuántos estadios ha pasado esto? Es un jugador de otro mundo, me encanta, pero marcas un gol como este... Sale a los hombros de sus compañeros. Ahí se acabó el partido", apuntó.

Por otra parte, afirmó que el árbitro no quiso expulsar a varios jugadores madridistas. "Me expulsan porque dije una cosa muy obvia. El árbitro tenía un papel que decía que Tchouaméni, Carreras y Huijsen no pueden ver la amarilla. No ha querido dársela a Carreras y no ha querido dársela a Tchouaméni", expresó.

"Yo solo le he dicho esto al árbitro porque tengo 1.400 partidos con el culito en el banquillo. Él sabía perfectamente a quién se la podía dar y a quién no se la podía dar. Al final, se la da a uno que la podía ver. Sabemos cómo funciona la cosa. El Madrid ha merecido la victoria, ha sido más fuerte", prosiguió.

Así, no podrá dirigir a su equipo en la vuelta en el Santiago Bernabéu. "Sí, no me sentaré en el banquillo, no puedo ir al vestuario, no me puedo comunicar con el equipo. Es difícil para mí. Pero ahí están mis compañeros, mis asistentes, que harán su trabajo", finalizó.