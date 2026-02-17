La UE destina 81 millones en ayuda humanitaria a RDC y refuerza la atención a los refugiados congoleños

La Comisión Europa destinará 81,2 millones de euros a República Democrática del Congo (RDC) en concepto de ayuda humanitaria y para dar respuesta a la crisis de refugiados y fortalecer la preparación ante desastres en toda la región los Grandes Lagos, en un momento en el que la escalada del conflicto en el este del país está provocando desplazamientos masivos de congoleños.

Del importe total, el Ejecutivo comunitario ha asignado 68 millones a financiar ayuda humanitaria en RDC, donde tiene lugar una de las crisis humanitarias "más graves del mundo" provocada por el conflicto armado persistente, los desplazamientos masivos, los brotes de enfermedades y la pobreza extrema, según ha detallado la Comisión en un comunicado.

La financiación proporcionará asistencia alimentaria y atención sanitaria y nutricional de emergencia, restablecerá el acceso al agua, el saneamiento y el alojamiento básico para las familias desplazadas, y apoyará los servicios de protección, incluyendo la atención a supervivientes de violencia y la protección infantil.

El resto de 13,2 millones de euros apoyarán la respuesta en toda la región de los Grandes Lagos a los refugiados congoleños, y fortalecerán la preparación ante desastres en toda la zona, ayudando a responder rápidamente ante nuevos desplazamientos masivos y emergencias vinculadas a la crisis desatada en RDC.

La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, que se encuentra actualmente de visita en la región, ha defendido esta aportación alertando de que los civiles en el este del país están ·atrapados entre las balas y el hambre", mientras que "las familias huyen y los supervivientes de la violencia" luchan por encontrar "atención básica".

"La UE moviliza 81,2 millones de euros en ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de quienes corren mayor riesgo. Pero el dinero por sí solo no acabará con el sufrimiento", ha añadido, incidiendo en que los trabajadores humanitarios "deben poder llegar a las personas de forma segura, rápida y sin obstáculos".

"El Derecho Internacional humanitario no es un bufé. No se elige a voluntad. Es un deber de todas las partes y debe respetarse plenamente", ha zanjado la comisaria europea en declaraciones remitidas en el escrito.

Lahbib se encuentra actualmente de viaje en República Democrática del Congo, Burundi y Ruanda para evaluar las necesidades humanitarias más urgentes sobre el terreno, después de que en una reunión de los ministros de Exteriores de los 27 en enero se diera apoyo a la comisaria para desarrollar concretas de diplomacia humanitaria, según ha detallado el Ejecutivo comunitario.