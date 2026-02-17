La OCDE nombra economista jefe al italiano Stefano Scarpetta

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha nombrado al italiano Stefano Scarpetta como próximo economista jefe de la institución a partir del 1 de abril.

Scarpetta, con una larga trayectoria en la OCDE, se desempeña desde 2013 como director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la institución, además de actuar como "subsherpa" del G7 y el G20 en cuestiones de empleo y política social.

Como economista jefe, el italiano dirigirá el Departamento de Economía de la OCDE, proporcionando análisis rigurosos y basados en la evidencia, evaluaciones comparativas internacionales y asesoramiento sobre políticas específicas para cada país.

"Durante más de tres décadas en la OCDE, Stefano ha demostrado consistentemente un liderazgo excepcional, una profunda experiencia en análisis económico y políticas públicas, y un compromiso con el avance de la misión de la OCDE y los intereses colectivos de sus miembros y socios", declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Stefano Scarpetta inició su carrera en la OCDE en 1991 y se convirtió en economista principal del Departamento de Economía en 1995. De 2002 a 2006, trabajó en el Banco Mundial como asesor del mercado laboral y economista principal antes de regresar al Departamento de Economía de la OCDE en 2006. Allí, dirigió una división de la rama de estudios de país del Departamento antes de ocupar sucesivamente puestos de responsabilidad en la Dirección que ahora dirige.

De nacionalidad italiana, Scarpetta es doctor en Economía por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), máster en Ciencias Económicas por la London School of Economics and Political Science y Laurea Summa cum Laude por la Universidad de Roma.

Con el nombramiento de Stefano Scarpetta como economista jefe, la OCDE cubre el vacío dejado el pasado otoño por la salida de Alvaro Santos Pereira, quien ocupó el puesto desde mediados de 2024 y hasta su nombramiento en octubre como gobernador del Banco de Portugal.