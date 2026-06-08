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El partido de Pashinián revalida su mayoría en elecciones parlamentarias armenias

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Ereván, 8 jun (EFE).- El partido Contrato Civil del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, revalidó su mayoría en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo, según los resultados oficiales preliminares publicados hoy por la Comisión Electoral Central del país caucásico.

La formación gobernante logró el 49,81 % de los votos, por lo que podrá formar gobierno en solitario, frente al 23,29 % del principal partido opositor, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián. EFE

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