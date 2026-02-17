La Alta Velocidad Madrid-Andalucía arranca con retrasos de hasta hora y media en algunos servicios

La reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía (cerrada desde el 18 de enero por el accidente de trenes en la provincia de Córdoba) ha comenzado este martes con retrasos en varios de los primeros trenes programados, que alcanzan hasta una hora y media respecto al horario previsto, según la información consultada por Europa Press en la aplicación oficial de Adif.

En concreto, el Alvia 02075 con salida de Cádiz a las 06,35 horas y llegada prevista a Madrid a las 11,07 horas tiene fijada su llegada aproximada a las 12.33 en estos momentos, lo que supone una demora aproximada de una hora y media sobre el horario programado, si bien no se sabrá el retraso final hasta la llegada del tren a su destino.

Además, según los datos facilitados por Adif, dicho convoy tenía prevista su llegada a la estación de Córdoba a las 09,04 horas, mientras que han llegado aproximadamente a las 10,32 horas.

Asimismo, otros servicios en sentido Andalucía-Madrid registran retrasos más moderados. En este sentido, el Ave 02070 Madrid-Sevilla, con llegada prevista a las 09,48 horas, aparece con hora estimada a las 10,25 horas.

Del mismo modo, el Ave 02074 Madrid-Cádiz, previsto a las 11,43 horas, fija su llegada en torno a las 12,26 horas. El Iryo 06076 Madrid-Sevilla y el Ave 02080 Madrid-Sevilla registran igualmente retrasos superiores a los diez minutos.

Por su parte, fuentes de Renfe han señalado a Europa Press que el primer tren Sevilla-Madrid del día, el 2661, ha llegado a destino con siete minutos de adelanto, en contraste con las demoras registradas en otros servicios.

Pese a ello, estos retrasos continúan siendo aproximados ya que se encuentran circulando a destino y no se podrá calcular la demora exacta hasta el fin del viaje.

Así, los operadores ferroviarios Renfe e Iryo habían anunciado este martes que retoman sus servicios en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras un mes de reparaciones por el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que provocó la muerte de 46 pasajeros de los trenes Iryo y Alvia que colisionaron tras el descarrilamiento del primero.

Adif ha autorizado que se reanude la circulación tras finalizar los trabajos de reparación de la infraestructura que quedó dañada tras el accidente y después de haber realizado "las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad" así como "las pruebas de comprobación de señalización".

En concreto, Renfe restablece desde este martes el servicio desde Madrid a Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada y el Alvia Madrid-Granada-Almería, que recuperan sus circulaciones habituales.

Sin embargo, el operador detalla que en la línea Madrid-Huelva, el primer servicio se efectuará en tren, excepto el tramo Córdoba-Huelva, que se llevará a cabo mediante un plan de transporte alternativo por carretera.

Por su parte, el trayecto Madrid-Málaga "no recuperará su operativa normal" hasta "inicios de marzo" por la "demora en los trabajos de Adif". En este sentido, a partir de este miércoles, Renfe activará un plan alternativo de transporte que incluye "un traslado por carretera entre Antequera y Málaga" para "paliar las molestias causadas por el corte en la línea" por la caída de un muro de contención.

Por último, la operadora recuerda que todos los viajeros afectados por la interrupción del servicio Madrid-Andalucía en los últimos días han podido cambiar el billete u obtener un reembolso "sin coste adicional".

IRYO TAMBIÉN REANUDA SUS OPERACIONES

Iryo tambien retomará este martes sus operaciones comerciales en la línea Madrid-Sevilla, coincidiendo con la fecha de reapertura comunicada por Adif, según han informado fuentes de la empresa a Europa Press.

En concreto, la compañía fletará "14 circulaciones diarias", distribuidas en siete servicios de ida y siete de vuelta.

Esta programación incluye también los "servicios transversales Barcelona-Sevilla" con cuatro viajes diarios, dos de ida y dos de vuelta.

La empresa ferroviaria ha comunicado que los "horarios actualizados ya pueden consultarse en los canales habituales de venta, así como en la página web".