Joan Laporta: "El enemigo es grande y potente, pero no nos da miedo"

El precandidato reivindica la solidez y recuperación institucional del club, señala avances económicos y deportivos, convoca a los socios a respaldar la continuidad de un proyecto con experiencia y advierte sobre campañas externas destinadas a desestabilizar la entidad azulgrana

Acompañado por varios exmiembros de la Junta Directiva que presentaron su dimisión junto a él, Joan Laporta eligió la inauguración de su sede electoral en Barcelona para subrayar los principales logros institucionales del club y enfatizar sobre la relevancia de la estabilidad conseguida bajo su proyecto. Según detalló El medio citado, Laporta sostiene que la entidad “ya ha superado lo más difícil” y que los principales indicadores del club reflejan una posición “indiscutiblemente mejor que hace cinco años”. En ese contexto, convocó a los socios a respaldar la continuidad de un proyecto basado en la experiencia y la defensa de la identidad azulgrana, presentando como lema de campaña “Defensem el Barça” (“Defendemos al Barça”) y advirtiendo sobre la existencia de campañas externas dirigidas a desestabilizar a la entidad.

Durante el acto, de acuerdo con la cobertura publicada, Laporta anunció su candidatura para la reelección y señaló como principales ejes de su propuesta la defensa del modelo de club propiedad de los socios, la culminación de los proyectos de infraestructura, como el Spotify Camp Nou y el Espai Barça, y la consolidación de la recuperación económica iniciada en los últimos años. Explicó que la gestión reciente ha exigido tomar decisiones de calado, lo que permitió que el club recupere su competitividad y permanezca entre las instituciones líderes. “Hemos tomado decisiones importantes que han permitido salvar al club y devolverlo a la primera línea”, indicó.

Laporta, conocido por evitar la improvisación y atribuir los avances del club al trabajo colectivo, insistió en que la situación actual no es consecuencia de un golpe de suerte. Según su exposición recogida por el medio, la mejora “no ha sido ningún milagro, sino el fruto del trabajo diario, de decisiones valientes y de la profesionalidad de muchas personas que han protegido el escudo”. Enfatizó en el valor simbólico del club al afirmar: “Nada es más importante que el escudo; debajo del escudo late el corazón desde 1899”.

En el plano deportivo, el precandidato manifestó su respaldo a la plantilla actual y al cuerpo técnico liderado por Hansi Flick, señalando su confianza en lograr el título de Liga y superar los momentos complejos de la temporada. “Estoy seguro de que ganaremos la Liga. Este equipo tiene talento, personalidad y muchas ganas de dar alegrías al barcelonismo”, sostuvo Laporta, quien animó a la afición a depositar su confianza en el entrenador y los jugadores para revertir los malos resultados.

El medio remarcó que uno de los temas centrales en el discurso de Laporta fue la denuncia de campañas externas orientadas a dañar la imagen institucional del Barcelona. “El enemigo es grande y potente, pero no nos da miedo”, afirmó tajantemente, en referencia a actores ajenos al club que, según su perspectiva, tratan de interferir en la estabilidad y el funcionamiento del Barça. Laporta subrayó que, para superar estos retos, es fundamental “mantener un equipo muy potente que marque diferencias”, tanto en la gestión como en el terreno de juego.

En relación al proceso electoral, Laporta hizo un llamado a realizar unos comicios “modélicos”, propiciando el debate y las discrepancias entre candidaturas de manera constructiva. Espera que los socios valoren la gestión realizada y avalen la continuidad del proyecto defendido por su equipo, con la mirada puesta en finalizar las obras iniciadas y preparar la institución para los desafíos futuros.

De acuerdo con la información consignada, Laporta concluyó que los años venideros pueden representar una de las etapas más destacadas del club si se mantiene el rumbo actual y la dirección experimentada continúa al frente. Reafirmó su compromiso con los valores fundacionales del Barcelona e instó a los socios a implicarse activamente en la defensa y proyección del club. La presentación formalizó su intención de buscar la reelección con el objetivo declarado de dar continuidad al modelo de gestión y preservar la autonomía y propiedad de los socios sobre la entidad.

