Investigan la muerte de una mujer y su hija de 12 años en un domicilio de Xilxes

Según informó el diario Las Provincias, las autoridades localizaron los cuerpos de una mujer adulta y su hija de 12 años dentro de una vivienda en Xilxes durante la jornada del martes. El hallazgo de ambas personas sin vida llevó a la apertura inmediata de diligencias policiales, con el objetivo de determinar tanto las causas de los fallecimientos como el contexto en el que ocurrieron los hechos, de acuerdo con datos de la Guardia Civil consignados por Europa Press.

El hallazgo se produjo en un domicilio del municipio castellonense de Xilxes, según confirmaron fuentes próximas a la investigación citadas por Europa Press. Ante la gravedad del suceso, la Policía Judicial de la Guardia Civil activó los procedimientos de investigación pertinentes. Según publicó Las Provincias, los agentes buscan esclarecer de manera detallada qué ocurrió antes, durante y después del hallazgo de los cadáveres, así como analizar cualquier posible indicio dentro de la vivienda y en sus alrededores que pueda aportar pistas sobre las circunstancias en que se produjo la doble muerte.

El medio Las Provincias adelantó que las dos víctimas fueron halladas dentro de la misma residencia, lo que ha llevado a los agentes a analizar en profundidad el entorno familiar, así como las relaciones y contactos recientes de ambas personas. El caso ha generado preocupación en la localidad, mientras la Guardia Civil mantiene bajo reserva los detalles sobre la posible relación de los hechos y las causas de las muertes, a la espera de los primeros resultados de las diligencias y de los exámenes forenses.

Fuentes vinculadas a la investigación aseguraron a Europa Press que no se descarta ninguna hipótesis en esta fase inicial de las averiguaciones. Los agentes procedieron al cierre de la vivienda para evitar la contaminación de posibles pruebas, centrándose en la recopilación de testigos y en el análisis de las circunstancias previas al suceso.

La localidad de Xilxes, donde ocurrieron los hechos, permanece a la espera de novedades oficiales por parte de la Guardia Civil, que se ha comprometido a informar de los avances de la investigación a medida que se obtengan resultados relevantes. Según precisó la agencia Europa Press, el suceso ha generado expectación mediática y social en la región, dada la naturaleza de lo ocurrido y la escasa información disponible hasta el momento.

La prioridad de los investigadores reside en determinar la hora y el mecanismo de la muerte de las víctimas, así como identificar eventuales signos de violencia u otras circunstancias específicas en el domicilio que puedan orientar las líneas de investigación. Los expertos forenses colaboran con la Policía Judicial para obtener información precisa sobre el estado de los cuerpos y cualquier detalle que ayude a reconstruir el último día de vida de la mujer y de la menor.

Mientras los trabajos policiales continúan, la Guardia Civil indicó que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y que se interrogará a conocidos, familiares y personas del entorno para reconstruir los movimientos y actividades de ambas víctimas. Los resultados preliminares del trabajo de campo y del análisis forense serán claves para orientar el rumbo de la investigación, tal como destacó Europa Press en su cobertura.