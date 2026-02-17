Frisby España denuncia a Yum! Brands, dueño de KFC y Pizza Hut, ante la CNMC por "abuso de posición dominante"

La cadena Frisby España ha planteado que las maniobras de actores consolidados en el sector gastronómico dificultan la llegada y el establecimiento de nuevos competidores en el mercado. Según informó la propia compañía, la denuncia presentada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene como destinatarios a Yum! Brands—propietaria de KFC y Pizza Hut—y a su socio nacional Inversiones INT Colombia, a quienes acusa de abuso de posición dominante y de prácticas que distorsionarían las reglas de competencia.

De acuerdo con el comunicado difundido por Frisby España y recogido por diversos medios, la empresa solicita al organismo regulador que indague hechos que, en su opinión, podrían constituir abuso de posición dominante y falseamiento de la libre competencia en perjuicio del interés público. El escrito presentado ante la CNMC hace referencia a conductas que, a juicio de Frisby España, restringirían el acceso al mercado español y europeo a operadores emergentes, una situación que la agrupación considera contraria al principio de apertura y pluralidad en el ámbito empresarial.

Según publicó Frisby España, la denuncia se produce mientras mantiene abiertos varios procedimientos judiciales y administrativos por derechos de imagen y marca contra la compañía colombiana Frisby, con la que sostiene un litigio de fondo ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El conflicto se centra en la supuesta usurpación de imagen y de figura corporativa, casos que permanecen en fase de resolución y que podrían condicionar los planes de expansión de la operadora española en el país.

Las diferencias entre las partes se extienden al ámbito comercial y de marca, según detalló el medio. Por un lado, Frisby España plantea que la posición de fortaleza en la que se encuentran Yum! Brands y sus socios permite la adopción de dinámicas que obstaculizarían la entrada de nuevos contendientes y limitarían la oferta disponible al consumidor. La cadena española subrayó al respecto que cualquier distorsión de la competencia vulnera el interés público y afecta tanto a consumidores como a empresas, alineando su postura con la normativa europea que promueve la libre concurrencia.

En su comunicado, Frisby España afirma que mantiene su apuesta por un mercado abierto, competitivo y transparente. La empresa expresa la convicción de que el mantenimiento de la libre competencia no solo repercute en beneficio de los clientes finales, con mayor variedad y calidad, sino también en el fortalecimiento de las empresas del sector de la gastronomía y la restauración.

Mientras la resolución de los litigios de marca sigue pendiente tanto en la Euipo como en la OEPM, la perspectiva de Frisby España pasa por poner en marcha una primera fase de expansión con la apertura de una docena de restaurantes en territorio español. El desarrollo de este plan, según informó la compañía, dependerá de los resultados de los procedimientos legales y administrativos asociados a la titularidad y uso de los distintivos corporativos.

El enfrentamiento entre las empresas salpica diversos ámbitos legales y regulatorios. Según consignó la propia Frisby España en la documentación aportada ante la CNMC, la actuación de Yum! Brands y su franquiciado local podría estar generando un entorno menos propicio para la competencia, lo que justificaría la intervención de la autoridad reguladora del mercado para salvaguardar los intereses generales y asegurar la equidad en el acceso y la actividad comercial.

Por otra parte, según indicó la empresa denunciante, sus iniciativas apuntan no solo a consolidar su presencia en el país, sino también a sentar precedente respecto al respeto a la libre competencia y a la protección de los derechos de propiedad intelectual en la industria de la restauración de ámbito internacional. La cadena reafirma así su intención de avanzar en los procedimientos abiertos y en su programa de expansión en la península ibérica, mientras la CNMC analiza los elementos presentados y determina los eventuales pasos regulatorios.