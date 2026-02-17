El PSOE elogia que Junts no apoye la prohibición del burka presentada por Vox y se compromete a estudiar la suya

El portavoz socialista Patxi López destacó que varias de las prohibiciones relativas al uso del burka y el niqab en espacios públicos pueden provocar la exclusión de mujeres que ya se enfrentan a condicionantes machistas. López, en declaraciones recogidas por el medio, señaló que estas regulaciones, si no se abordan con cautela, pueden dejar fuera del debate y de los espacios públicos precisamente a las mujeres que supuestamente buscan proteger las nuevas normativas. Con estas palabras, el representante del PSOE introdujo la noticia central: su formación rechazará la proposición de ley de Vox para prohibir los velos integrales, pero analizará en detalle el proyecto presentado por Junts sobre el mismo tema.

Según reportó el medio, Patxi López remarcó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados que el Grupo Socialista no respaldará la iniciativa impulsada por Vox, que requiere la prohibición del burka y el niqab en todo espacio público. López matizó que Junts también ha registrado una propuesta que aborda el mismo asunto, aunque con diferencias sustanciales en el planteamiento y en la justificación de la medida. El portavoz indicó que su grupo abrirá un periodo de análisis y valoración de la propuesta de Junts y defendió un debate “tranquilo y sereno” sobre la cuestión. Expresó que el uso del burka puede ser visto por algunas personas como una forma de ejercer la libertad religiosa, hecho que obliga a ser especialmente prudentes en la discusión parlamentaria sobre hipotéticas prohibiciones.

De acuerdo con la información difundida por el medio, López abordó la importancia de garantizar la participación de las propias mujeres afectadas en el proceso de debate. Subrayó que ellas deben estar presentes y formar parte activa de la deliberación, para no tomar decisiones que las dejen sin voz en un asunto que impacta directamente sobre sus vidas.

El portavoz socialista fue crítico con la iniciativa de Vox, acusando a este partido de “criminalizar” y “estigmatizar” a personas por motivos religiosos. En la misma intervención, López aseguró que el PSOE jamás apoyará una propuesta que “nace del racismo, de la criminalización, de la búsqueda del odio hacia el diferente”, en referencia al texto de Vox. Añadió que la proposición se enmarca en una estrategia de estigmatización y criminalización que afecta principalmente a mujeres migrantes o de otras religiones, y sostuvo que muchas de estas mujeres han contribuido a la sociedad española a través de su trabajo y su integración.

El dirigente del PSOE diferenció la propuesta de Vox de la iniciativa registrada por Junts, argumentando que el hecho de que Junts haya presentado un texto propio refleja que no ha adoptado la narrativa de la extrema derecha. Aseguró que el posicionamiento de Junts representa una alternativa que busca abrir un diálogo y no “comprar el marco” impulsado por Vox.

El medio puntualizó que López no manifestó una postura favorable al uso del burka, pero insistió en la necesidad de un debate reposado y razonado para abordar la complejidad del tema. En sus palabras: "¿Nos parece bien el burka? No. ¿Debiera haber un debate sobre ello tranquilo, sereno, razonable? Pues sí".

En su intervención, el portavoz señaló que una regulación prohibitiva que no cuente con la participación y la perspectiva de las principales afectadas podría terminar resultando contraproducente, al aislarlas más en vez de favorecer su integración. Además, destacó que el debate sobre el burka y el niqab debe mantenerse alejado de discursos excluyentes o discriminatorios.

La posición del PSOE, según detalló el medio, prioriza el análisis detenido y la garantía de derechos fundamentales como la libertad religiosa, sin desatender los retos que plantean determinadas prácticas culturales y religiosas en el contexto del espacio público. El partido socialista, según explicaron sus representantes, sostiene que cualquier avance en esta materia debe basarse en la escucha activa y la participación directa de las mujeres a quienes afectan estas regulaciones.

El portavoz terminó su comparecencia señalando, según recogió el medio, que la iniciativa de Vox constituye una respuesta equivocada a los desafíos que plantea la diversidad religiosa y cultural en España, mientras que la apertura del proceso parlamentario permite abordar el asunto con mayor profundidad y rigor legislativo.