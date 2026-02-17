El ministro del Interior de Colombia inicia la recogida de firmas para convocar la Asamblea Constituyente

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha anunciado este lunes la recogida de firmas para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, un proyecto apoyado públicamente por el presidente del país, Gustavo Petro, y que pretende presentar a mediados de julio una vez esté conformado el nuevo Congreso que salga de las elecciones legislativas.

"He firmado la convocatoria de una Asamblea Constituyente", ha declarado en su cuenta de X, adjuntando un formulario donde se recogen, además de sus datos, los del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de la consejera presidencial Luz María Múnera.

El anuncio llega después de que el Registro Nacional haya avalado hace semanas la inscripción del comité promotor de la Asamblea Constituyente, que tiene así seis meses para reunir las firmas requeridas --el 5% del censo electoral, lo que equivale aproximadamente a más de dos millones de firmas, según el diario 'El Heraldo'-- y presentar la iniciativa ante el Congreso.

"Se activa una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos", apuntó entonces Sanguino, al celebrar en redes sociales el aval del Registro.

El presidente Petro ha abogado por la Asamblea Constituyente entendida como profundización de la Carta Magna de 1991 y para blindar derechos y lograr un país "más justo". "La Constitución de 1991 no se sustituye, se le ponen garras para que se cumplan sus principios y órdenes como la del salario vital", señaló el pasado enero.