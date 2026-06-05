La Bolsa de México acumula caída semanal del 3,57 % y baja a 66.141,38 unidades

Ciudad de México, 5 jun (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 1,86 %, porcentaje que la empujó a cerrar la primera semana de junio con un retroceso acumulado del 3,57 %, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a 66.141,38 unidades.

Con la pérdida de este día, el mercado mexicano acumula seis cierres negativos en las últimas siete sesiones, y se acerca al piso de las 66.000 unidades.

"El mercado de capitales cerró la semana con pérdidas generalizadas a nivel global. Las pérdidas ocurrieron en la sesión del viernes, tras la publicación del reporte de empleo en Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

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En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la semana con una pérdida de 3,57 %, luego de dos semanas de avances", su mayor caída desde la primera semana de marzo, cuando retrocedió un 5,73 %.

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas semanales de las empresas: Industrias Peñoles (-16,4 %), Genomma Lab (-7,95 %), Alsea (-6,71 %), Orbia Advance (-6,64 %) y Grupo Bimbo (-6,43 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que a pesar del movimiento negativo de este viernes, el mercado mexicano registra un avance del 2,85 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,09 % frente al dólar, al cotizar en 17,48 unidades por dólar, frente a los 17,29 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 288 millones de títulos por un importe de 22.922 millones de pesos (unos 1.311 millones de dólares).

De las 804 empresas que cotizaron en la sesión, 276 cerraron con sus precios al alza, 501 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI A), con el 3,51 %; del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 2,12 %, y de la minera Autlán (AUTLAN B), con el 2,04 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -6,2 %; de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el 4,97 %, y de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el -4,04 %. EFE