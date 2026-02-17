El mentalista Henrik Fexeus publica su primer thriller en solitario: "Crear un misterio es como crear un truco de magia"

Durante años, Henrik Fexeus relató en entrevistas fragmentos de recuerdos asociados al acoso escolar que vivió en la infancia. Según informó Europa Press, el mentalista sueco explicó que llegar a desenterrar recuerdos más agradables exigió esfuerzo, pues muchos de ellos se encontraban reprimidos debido a experiencias traumáticas, una situación que siente reflejada en el protagonista de su reciente novela.

Fexeus, conocido por su carrera en mentalismo y su faceta de escritor, lanzó su primer thriller en solitario titulado "El sacrificio". Este proyecto literario marca su debut como único autor después de haber coescrito una exitosa saga junto a Camilla Läckberg. El medio Europa Press recogió que el propio Fexeus señala diferencias con sus trabajos previos, destacando que en "El sacrificio" el personaje principal no comparte su ocupación como mentalista, aunque la trama despliega la experiencia acumulada del autor en el campo del ilusionismo y la manipulación de la mente.

Durante una ronda de prensa, el escritor describió que los mecanismos que emplea en el desarrollo argumental de su novela guardan gran similitud con los trucos de magia o mentalismo. “Crear un misterio es como crear un truco de magia o de mentalismo. La estructura es exactamente igual, tienes un elemento en un lado, luego aparece un elefante o un objeto inesperado en el otro, en fin, es una estructura idéntica”, sostuvo, según publicó Europa Press.

Fexeus detalló que aplica conscientemente técnicas de influencia mental durante el proceso de escritura. Considera fundamental la elección y ubicación estratégica de determinadas palabras en el texto, buscando inducir en el lector asociaciones de ideas específicas. Esta labor de selección pretende que el público arribe por sí mismo a ciertas conclusiones, aunque estas hayan sido introducidas, de manera sutil, por el autor desde el comienzo de la historia. Según detalló Europa Press, esta práctica le permite replicar en la narrativa el enfoque de persuasión que caracteriza sus espectáculos sobre el escenario.

El mentalista sueco puntualizó que la experiencia de escribir una novela individual presenta retos particulares. Describió el proceso como más complejo y menos entretenido que el trabajo en colaboración que mantuvo con Läckberg, pero indicó que, tras un periodo de adaptación, logró habituarse a esta nueva etapa creativa. Fexeus adelantó que ya trabaja en la tercera novela de la serie que comenzó con "El sacrificio", según recogió Europa Press.

La memoria ocupa un papel central tanto en la vida personal de Fexeus como en su nueva obra. En la trama, el personaje David Lund no consigue recordar nada de sus primeros doce años, circunstancia que el autor considera frecuente en la infancia. Según relató Fexeus, él mismo ha enfrentado lagunas debido a haber sido víctima de bullying, lo que lo llevó a suprimir recuerdos negativos de su niñez. “No quería ser esa persona, ese niño que fue víctima de bullying en el colegio y lo que hice fue reprimir esos recuerdos. Tenía muy pocos recuerdos y que se remitían justamente a esa experiencia traumática”, explicó el escritor, según consignó Europa Press.

A pesar de este bloqueo, Fexeus afirmó que con el tiempo logró recuperar remembranzas diferentes y más positivas, tras un arduo proceso personal. Reflexionó sobre la naturaleza de la memoria, subrayando que a menudo se la percibe como un archivo fotográfico inalterable, cuando en realidad su carácter resulta mucho más subjetivo y cambiante. Según sus palabras, “el tema con la memoria, que es muy complicado, es que la mayoría de las personas piensan que es como un álbum de fotos, que coges la foto y sigue siendo la misma después de muchos años, pero no es así con la memoria porque la perspectiva va cambiando, es algo mucho más complicado”.

Fexeus también se pronunció sobre la novela negra y sus implicaciones culturales. Sostuvo que este género tiende a ser un punto de encuentro para lectores de distintas regiones, aunque manifestó que la percepción de la novela negra varía de un país a otro debido a los contextos sociales y culturales. Citó los casos de España y Francia, donde, según sus observaciones, existe una tradición significativa en este tipo de literatura, lo que contrasta con otros lugares. No obstante, defendió que, a pesar de los matices nacionales, la literatura mantiene un papel integrador. Estas declaraciones, que recogió Europa Press, reflejan la visión global del autor acerca del potencial unificador de la novela negra, especialmente en relación con sociedades que han enfrentado realidades complejas.