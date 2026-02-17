"Carne y arena", instalación inmersiva del cineasta Alejandro G. Iñárritu, inicia en Bilbao su gira internacional

El reconocimiento especial concedido por la Academia de Hollywood en 2017 a “Carne y arena” marcó un hito para las experiencias narrativas en realidad virtual, al destacar la capacidad de este formato inmersivo para explorar temas sociales complejos desde una perspectiva íntima. La exposición, dirigida por el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, se prepara para abrir su gira internacional en Bilbao con una actualización tecnológica que promete ampliar su potencia sensorial y su alcance entre distintos públicos. Según informó el Ayuntamiento de Bilbao, “Carne y arena” se presentará del 11 de marzo al 20 de junio de 2026 en el espacio Plató 5 de la sede de EITB, integrándose en varias estrategias institucionales que promueven la convivencia intercultural, los derechos humanos y la cohesión social en el País Vasco.

La muestra llega a la capital vizcaína gracias a una colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia a través de su Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, la Fundación Bancaria BBK y el ente público EITB. Esta alianza público-privada busca reforzar los objetivos del III Plan Bilbao Ciudad Intercultural y el II Plan de diversidad y cohesión social de la diputación, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tal como detalló el consistorio, la experiencia virtual se considera un componente esencial de este marco estratégico, al proponer nuevas vías de sensibilización y diálogo en torno a la migración y los derechos de las personas refugiadas.

“Carne y arena” fue producida en colaboración con Legendary, Emmerson Collective, Fundación Prada, Phi Studio y 90_20, e incorpora una actualización tecnológica desarrollada junto a Industrial Light & Magic, reconocida firma de efectos visuales. Esta innovación busca impulsar la capacidad de la instalación para acoger a un mayor número de visitantes y fortalecer el impacto sensorial de la experiencia. De acuerdo con el medio EITB, la presencia activa de Alejandro G. Iñárritu será un elemento destacado de esta etapa, pues el director participará directamente en conferencias, encuentros públicos y actividades universitarias que permitirán debatir y analizar la migración desde perspectivas artísticas, tecnológicas y sociales.

Durante los tres meses de exhibición se desplegarán numerosas actividades paralelas en fechas relacionadas con temas de diversidad y derechos humanos. Según publicó el Ayuntamiento de Bilbao, la programación incluye espacios de reflexión en torno al Día Internacional contra la Discriminación Racial (21 de marzo), el Día Mundial de la Diversidad Cultural (21 de mayo) y el Día Mundial de las Personas Refugiadas (20 de junio). Estas actividades pretenden fomentar el debate social y la sensibilización mediante la colaboración de múltiples instituciones.

Entre las entidades que participarán destacan Metro Bilbao, que organizará durante marzo y abril una exposición complementaria en las estaciones de Moyua y San Mamés, y la Red Vasca AntiRumores (ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sarea), que se encargará de iniciativas orientadas a la prevención y sensibilización respecto al racismo y la xenofobia. A ello se suman acciones desarrolladas por la Bilbao Bizkaia Film Commission, quien coordinará encuentros para profesionales y actividades con la industria audiovisual, y encuentros con creadores y una masterclass destinada al público universitario.

Por otra parte, EITB anunció que las entradas para “Carne y arena” estarán a disposición del público en su web oficial, www.eitb.eus/carneyarena, a partir del martes que sigue al anuncio, lo que facilitará la participación a un amplio espectro de visitantes de Bilbao y alrededores.

La propuesta inmersiva de “Carne y arena” fue la primera obra de realidad virtual presentada en la historia del Festival de Cannes, donde debutó en 2017 durante la 70ª edición. Ese mismo año, la Academia de Hollywood distinguió la obra con un Oscar especial como reconocimiento a su carácter innovador en narrativas de realidad virtual. Según consignó el medio EITB, la instalación permite a los visitantes recorrer, mediante una experiencia de seis minutos y medio en realidad virtual —dentro de una actividad de aproximadamente quince minutos en total— un fragmento de la travesía de migrantes y refugiados mexicanos y centroamericanos. El enfoque central radica en difuminar la frontera entre observador y protagonista, situando al espectador dentro de la experiencia: la persona recorre la arena, escucha y siente de modo inmersivo los retos, la fragilidad y la dignidad de quienes emprenden el exilio.

Alejandro G. Iñárritu expresó su visión sobre la obra al explicar que busca “romper la dictadura del encuadre” y permitir una vivencia directa, que facilita caminar en los zapatos del migrante “por debajo de su piel y dentro de su corazón”, en palabras recogidas por EITB. El director insistió en la pertinencia de que la gira comience en Euskadi, dada la historia entre el País Vasco y México, marcada por lazos familiares, culturales y políticos. Iñárritu destacó el recuerdo de la solidaridad mexicana con el exilio vasco tras la Guerra Civil Española, así como sus propios lazos personales con la región, lo que crea, según manifestó, un puente emocional entre ambas comunidades.

En declaraciones recogidas por el medio bilbaíno, Iñárritu subrayó que la propuesta adquiere una vigencia especial dentro de un contexto global donde el discurso hostil hacia el migrante y las actitudes de rechazo aumentan. A su juicio, el arte y la tecnología, adoptando una perspectiva humanista y de exploración antropológica, tienen la capacidad de generar comprensión y empatía, apartándose de debates políticos o ideológicos.

La memoria migratoria, el diálogo intercultural y la posibilidad de experimentar directamente la realidad de las personas migrantes constituyen el núcleo de la instalación, que busca concienciar sobre los desafíos y la dignidad de quienes atraviesan fronteras. La implicación de entidades públicas y privadas en este proyecto señala un compromiso institucional sólido con la promoción de sociedades inclusivas y abiertas a la diversidad.

El periodo de exhibición de “Carne y arena” en Bilbao no solo servirá como punto de partida para la nueva gira internacional de la instalación, sino que también ofrecerá un espacio de colaboración multisectorial en el que convergerán arte, tecnología y acción social. Estas iniciativas buscan articular nuevas formas de comprensión en torno a los procesos migratorios y los derechos fundamentales, incorporando la participación de la ciudadanía, universidades y profesionales del sector audiovisual.