Bélgica reprende al embajador de EEUU y le recuerda los "límites" de su función, tras críticas de antisemitismo

La presidenta del comité de dirección del Ministerio de Exteriores belga, Theodora Gentzis, comunicó al embajador de Estados Unidos, Bill White, que cualquier señalamiento personal hacia integrantes del Gobierno de Bélgica o tentativa de influencia en asuntos internos contraviene principios esenciales recogidos en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Según informó el medio de noticias, esta advertencia se produjo después de que White manifestara su rechazo a un proceso judicial contra varios ‘mohel’, encargados tradicionales de circuncisiones en la comunidad judía de Amberes, y criticara abiertamente la respuesta oficial belga.

De acuerdo con la misma fuente, el diplomático estadounidense sostuvo que la causa judicial abierta en Amberes contra estos ‘mohel’ por realizar circuncisiones sin la formación médica demandada por la ley equivale a “acoso antisemita” y atenta contra la libertad religiosa de los judíos en el país. El embajador mantuvo esta postura incluso tras una primera reacción negativa por parte del ministro de Exteriores, Maxime Prévot, quien definió las palabras de White como “ofensivas e inaceptables” y lo convocó urgentemente para una reunión aclaratoria, detalló el medio.

Como reportó el medio de noticias, debido a que Prévot se encontraba en Nueva Zelanda, la recepción diplomática de White estuvo a cargo de Gentzis. En el encuentro, la representante belga recalcó la importancia del principio de separación de poderes en los sistemas democráticos y reafirmó que Bélgica valora el vínculo con Estados Unidos. No obstante, puntualizó que cualquier diálogo debe basarse en el respeto a las instituciones y a la soberanía nacional.

En una declaración oficial, el Ministerio de Exteriores reiteró la posición gubernamental expresada la víspera por el ministro Prévot frente a las acusaciones de antisemitismo formuladas por White. “Toda sugerencia respecto a que Bélgica sería antisemita es totalmente falsa, ofensiva e inaceptable”, indicó el comunicado, añadiendo que el país “condena sistemáticamente y sin equívoco todas las formas de antisemitismo y racismo, tanto en su territorio como en el extranjero”. Según consignó el ministerio, la lucha contra los prejuicios requiere colaboración y rechaza la validez de acusaciones “infundadas”, que en lugar de contribuir al objetivo común, fomentan la división.

De acuerdo con lo publicado por el medio de noticias, la controversia surgió originada por los cuestionamientos de White hacia el ministro de Sanidad, Frank Vandenbroucke, de orientación liberal flamenca, motivados por el proceso judicial en curso contra varios ‘mohel’ por no cumplir la exigencia legal de contar con formación médica para efectuar cirugías rituales. White atribuyó este procedimiento legal a un supuesto “acoso inaceptable” a la comunidad judía, solicitó el cese de restricciones a la práctica religiosa y tachó al ministro Vandenbroucke de “rudo” e incluso de mostrar falta de disposición para intervenir debido a que “no le gusta Estados Unidos”.

En respuesta, el lunes Prévot procedió a convocar de inmediato al embajador, recordándole que “un embajador acreditado en Bélgica tiene la responsabilidad de respetar nuestras instituciones, nuestros representantes electos y la independencia de nuestros sistemas judiciales”. Prévot subrayó también que ataques personales hacia un ministro o cualquier injerencia en procesos legales constituyen una transgresión de las normas diplomáticas. El ministro defendió que el respeto de la soberanía es recíproco y que Bélgica favorece el diálogo con sus socios, siempre que no se crucen los límites de respeto institucional y no se promuevan acusaciones sin sustento contra la democracia belga.

El medio de noticias publicó que Prévot insistió en rechazar cualquier vínculo de la política belga con actitudes antisemitas. “Cualquier insinuación de que Bélgica es antisemita es falsa, insultante e inaceptable. Bélgica condena el antisemitismo con la mayor firmeza. La lucha contra el antisemitismo y contra todas las formas de odio y discriminación es una prioridad absoluta para nuestro país”, afirmó el ministro. Prévot además puntualizó que el Estado de derecho en Bélgica garantiza a toda persona la práctica de su fe “sin temor a la violencia, la discriminación ni la persecución”. Explicó que la legislación permite la circuncisión por motivos religiosos, siempre que la realice un profesional médico cualificado bajo estrictas disposiciones de salud y seguridad, conforme a la ley nacional.

El comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores, recogido por el medio de noticias, recalca que la posición belga sobre el antisemitismo y otras formas de discriminación permanece clara y sin ambigüedades. El gobierno belga mantiene la disposición a dialogar con Estados Unidos y con otros socios, pero exige que las conversaciones se realicen en un marco mutuo de respeto institucional y sin transgredir los límites diplomáticos establecidos por tratados internacionales.