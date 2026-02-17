Argentina celebra inversión de 18.000 millones de dólares de empresa canadiense en minería

Buenos Aires, 16 feb (EFE).- El Gobierno argentino celebró este lunes el anuncio oficial de la empresa canadiense Lundin Mining, que invertirá 18.000 millones de dólares en los próximos nueve años en el proyecto minero Vicuña, ubicado en la provincia de San Juan (norte).

“Lundin Mining anuncia oficialmente su inversión de 18 mil millones de dólares en los próximos 9 años. Cabe señalar que este proyecto no existiría sin el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, ideado por el Gobierno de Milei)”, dijo el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, a través de un mensaje en la red social X.

Según informó el funcionario, la inversión permitirá desarrollar uno de los depósitos de cobre, oro y plata más importantes del mundo, con una vida útil estimada de más de 70 años, y una producción anual promedio, durante los primeros 25 años, de unas 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

El estudio técnico preliminar divulgado por Lundin Mining en su página oficial este lunes indica que la primera etapa de desarrollo se centrará en la explotación a cielo abierto, la construcción de un depósito y en una planta concentradora.

La segunda etapa incluirá la construcción de una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, ampliando la capacidad del proyecto, mientras que la tercera plantea el desarrollo -tercerizado- de infraestructura de soporte en Chile, como una planta desalinizadora, otra de refinado y tubería industrial.

Lundin Mining, junto con su socia BHP en Vicuña Corp., afirmó que el proyecto permitirá optimizar la producción de manera escalonada, gestionar riesgos y garantizar flujo de caja durante todas las etapas, consolidando a Argentina como un destino estratégico para la minería global.

El proyecto es el décimo primero admitido al RIGI, con proyectos de inversión aprobados principalmente en minería y energía. EFE