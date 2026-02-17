Antonio Canales, primeras palabras tras su expulsión "disciplinaria" de 'GH DÚO'

La organización de 'GH DÚO 4' tomaba una drástica decisión como respuesta a los durísimos enfrentamientos que han protagonizado los concursantes en los últimos días y, tras una brutal pelea en la que Cristina Piaget se encaró completamente fuera de sí con Gloria, Manuel González, Juanpi y Sandra Barrios, al inicio de la gala de este domingo les comunicaba que uno de ellos iba a abandonar la casa por motivos "disciplinarios", y que sería la audiencia la que escogería a quién.

¿El resultado? La salida por sorpresa de la casa de Tres Cantos de Antonio Canales que, semanas después de regresar al reality tras la muerte de su hermano pequeño, veía como la aventura terminaba antes de lo esperado al no recibir el apoyo del público a pesar de que el artista no estaba implicado en la discusión que puso en marcha la maquinaria de la expulsión disciplinaria.

Todavía asimilando su expulsión, el bailarín ha reaparecido visiblemente abrumado ante las cámaras de Europa Press y, evitando dar detalles de cómo se siente, sí ha admitido que la complicada convivencia con Cristina Piaget le había sobrepasado por completo: "Un poco... Ya lo véis lo que pasa ¿no? Ahora no tengo un momento de poder contestaros. Solo decir muchas gracias a todos. Voy a ver a mi mamá y a seguir viviendo chicos" ha expresado con una sonrisa resignada, asegurando que a pesar de este amargo final está "contento" por haber podido vivir la experiencia.

Como ha confesado, el reciente fallecimiento de su hermano Rafa "es algo que se lleva por dentro, pero he intentado separar una cosa de otra. Estoy muy feliz con mi concurso que he hecho y os quiero muchísimo de verdad". "Estoy muy feliz y liberado" ha revelado antes de abandonar el lugar en un taxi.

Sin embargo, a través de sus redes sociales no se ha mostrado tan 'correcto' y no ha dudado en estallar contra la organización de 'GH', reposteando varios stories criticando al programa por haberle expulsado a él en lugar de a Cristina Piaget: "Me parece una vergüenza, pero una vergüenza muy grande que después de como se ha portado Cristina la audiencia eche al maestro Antonio Canales. Me parece increíble que dejéis a esa señora en la casa después de insultar y agredir a los compañeros... Vergonzoso @GH oficial" dice uno de los mensajes, mientras otro (también compartido por Canales) apunta que "creo que el programa tendría que haberse mojado y haberse hecho responsable de una expulsión disciplinaria si lo querían enfocar como tal... Y sino haber hecho votaciones normales como hacen a veces expulsión sorpresa. ¡Pero no pintarlo como disciplinario y que elija el público! ¡Me parece vergonzoso!