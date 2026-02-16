Muere Robert Duvall, actor de 'El padrino' o 'Apocalypse Now', a los 95 años

La esposa de Robert Duvall informó que la familia no organizará ningún acto fúnebre tradicional para despedir al actor. Según explicó Luciana Duvall en el comunicado difundido el lunes 16 de febrero a través de la red social Facebook, la familia invita a quienes deseen homenajear la memoria del intérprete a hacerlo “de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”. Con esta propuesta, la familia subraya el legado cultural vinculado a la trayectoria del artista estadounidense, que falleció a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus seres queridos.

Según reportó el medio, Duvall ganó el premio Óscar por su actuación en la película “Gracias y favores” y fue postulado al galardón en otras ocasiones, entre ellas por sus interpretaciones en “El padrino”, “Apocalypse Now” y “El gran Santini”. A lo largo de su carrera, participó en múltiples producciones cinematográficas y televisivas, consolidando una figura reconocida tanto en Hollywood como a nivel internacional. El medio detalló que Duvall fue conocido por interpretar personajes emblemáticos, especialmente el papel de Tom Hagen en “El padrino”, que le valió elogios de la crítica y del público.

Durante décadas, Robert Duvall se mantuvo activo en la industria del cine, cultivando una reputación por la profundidad y versatilidad de sus interpretaciones. Además de la estatuilla de la Academia, su trabajo le otorgó numerosos reconocimientos y nominaciones en distintos festivales y premios especializados. Entre sus colaboraciones más recordadas, el medio mencionó su participación en las epopeyas cinematográficas “Apocalypse Now”, dirigida por Francis Ford Coppola, y “El gran Santini”, donde abordó roles de gran complejidad.

El fallecimiento de Duvall se produjo en un contexto íntimo, de acuerdo con su familia, que en el comunicado recalcó la tranquilidad y cercanía de sus últimos momentos. La decisión de omitir una ceremonia pública responde a la filosofía personal del actor y de sus allegados, orientada a celebrar la vida a través de gestos cotidianos y el aprecio por el arte y la naturaleza, lejos de formalidades y homenajes convencionales.

El impacto de Duvall en el cine estadounidense trasciende su trabajo en la pantalla, según recogió el medio, no solo por la longevidad de su carrera, sino también por la impronta de sus personajes en la cultura popular. Su legado permanece no solo en premiaciones y galardones, sino en la memoria de espectadores y colegas que reconocen su aportación significativa a la historia del cine. A lo largo de los años, participó junto a directores de renombre y formó parte de historias que marcaron a generaciones enteras.

La familia recordó a la comunidad de seguidores, amigos y compañeros que el mejor homenaje a Duvall consiste en rememorar las vivencias y pasiones que compartió, como la amistad, el cine y el contacto con la naturaleza. Tal como expresó Luciana Duvall, el recuerdo del actor vivirá en cada conversación, película revisitada o caminata en el entorno natural, donde él encontró inspiración y sosiego durante su vida.

Entre los logros destacados de su carrera se encuentran, además del Óscar, múltiples nominaciones a los Globos de Oro, los premios BAFTA y otros reconocimientos de críticos y festivales internacionales. Según detalló el medio, su influencia se extiende más allá de los papeles principales, con aportaciones relevantes en el teatro y la televisión, lo que consolidó su presencia como figura versátil y referencial.

El fallecimiento de Robert Duvall cierra un capítulo amplio en la cinematografía contemporánea, marcada tanto por éxitos de taquilla como por interpretaciones consideradas referentes dentro de la actuación. De acuerdo con lo difundido por la familia y las fuentes consultadas, su legado persistirá a través de las diferentes formas en que quienes lo admiraron elijan recordarlo y celebrar su vida.