Los médicos vuelven a la huelga nacional esta semana para exigir un Estatuto Marco propio

La huelga médica que arranca esta semana representa la primera acción coordinada de varias organizaciones profesionales que, tras expresar un creciente malestar por la falta de avances, buscan la elaboración de un nuevo marco legislativo adaptado a las especificidades de su labor. Según informó el Comité de Huelga, esta movilización responde tanto a la reciente aprobación de un preacuerdo impulsado por el Ministerio de Sanidad como a lo que consideran una falta de negociación real orientada a las demandas específicas de la profesión médica. Los sindicatos que conforman este Comité —la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)— convocaron la huelga que tendrá lugar entre lunes y viernes en todo el territorio español, según publicó el medio original.

Tal como detalló el medio, el trasfondo de esta convocatoria se centra en el rechazo de los profesionales sanitarios a la reciente propuesta de Estatuto Marco presentada por el Ministerio de Sanidad, a la cual sí dieron su respaldo otros sindicatos como SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF. Este texto, fruto de tres años de negociaciones entre el propio Ministerio y los sindicatos del Ámbito de Negociación, regula las condiciones laborales en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El 26 de enero pasado, Sanidad y aquellos sindicatos anunciaron un acuerdo que incluye un capítulo dedicado específicamente al colectivo médico, pero desde el Comité de Huelga se sostiene que esta sección resulta insuficiente al limitarse en su mayor parte a la regulación de guardias y sin abordar el conjunto de condiciones profesionales del sector. Además, según consignó el medio original, los representantes de los médicos consideran que las medidas acerca de las guardias son insuficientes y discriminatorias para las demandas de su sector.

El Comité de Huelga subrayó, según el medio, que durante el proceso negociador con el Ministerio no se dio un verdadero espacio de negociación para los sindicatos médicos, ya que el CESM, único sindicato especializado en el ámbito facultativo presente en la mesa, tuvo una participación con una capacidad de acción considerablemente limitada. Bajo ese contexto, los profesionales exigen un Estatuto Marco propio que reconozca las asimetrías de formación, desempeño y responsabilidad inherentes a su labor en el sistema sanitario. Según el medio original, esta solicitud pretende diferenciarse del marco legal común que regulariza el empleo para el resto de categorías sanitarias, debido a la especificidad de las funciones y cargas que enfrentan los médicos.

La movilización de esta semana se suma a otras protestas realizadas en el año anterior y contará con un inicio simbólico: el sábado se llevará a cabo una manifestación en Madrid que partirá a las 12.00 horas desde el Congreso de los Diputados en dirección al Ministerio de Sanidad, con médicos de todas las comunidades autónomas convocados a visibilizar su postura y reclamaciones frente a la sede ministerial, detalló el Comité de Huelga según el texto facilitado.

El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha reiterado su negativa a desarrollar una normativa específica y exclusiva para el conjunto médico. Según insistió la ministra, esto “rompería la cohesión y generaría desigualdades” dentro del Sistema Nacional de Salud. En respuesta a la convocatoria de huelga, la semana previa García remitió una carta al Comité de Huelga en la que instaba a los sindicatos a utilizar las vías parlamentarias disponibles o a entablar negociaciones directas con las comunidades autónomas para modificar o negociar sus condiciones laborales. En dicha misiva, la ministra expresó su reconocimiento al derecho a la huelga, aunque señaló el impacto negativo que este tipo de acciones tiene sobre los pacientes y el funcionamiento general del sistema sanitario, según consignó el medio.

El colectivo médico respondió defendiendo la huelga nacional como una medida de última instancia, esgrimida tras intentar diferentes alternativas como reuniones con el Ministerio, encuentros con responsables parlamentarios, comparecencias en el Senado y varias protestas y negociaciones en el ámbito autonómico. Argumentaron que el creciente deterioro de sus condiciones de trabajo incluye sobrecarga por listas de pacientes —atribuida a una carencia de recursos adecuados—, jornadas de hasta 24 horas que dificultan la conciliación y superan la carga laboral de otros profesionales sanitarios, recortes salariales y obstáculos al ejercicio profesional. Según destacan los sindicatos médicos en el texto fuente, estas circunstancias están motivando la salida de numerosos profesionales del sistema público de salud sin que hasta el momento se hayan atendido sus reivindicaciones.

La huelga convocada desde este lunes será la primera de cinco programadas hasta junio, según información recogida del medio, con futuras acciones previstas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. De acuerdo con la Confederación Española de Sindicatos Médicos, y siguiendo lo publicado por la fuente original, durante la semana de protesta hay concentraciones confirmadas en distintas regiones: Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia.

Cada una de estas acciones responde a la estrategia adoptada por los sindicatos facultativos para presionar al Gobierno central en el reconocimiento, a través de una ley específica, de las condiciones de formación, desarrollo y responsabilidad que consideran distintivas de su profesión. El Comité de Huelga remarcó en el texto recogido que el actual marco regulador aumenta el riesgo de pérdida de motivación profesional y está afectando la estabilidad de los equipos sanitarios, planteando una situación que, tal como argumentan, requiere una reforma estructural que no se limite a capítulos puntuales en el Estatuto Marco, sino que asuma de manera integral las demandas de quienes ejercen la medicina en el sistema público de salud.