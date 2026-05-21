El partido Bolívar-Independiente se muda de La Paz al este de Bolivia por conflictos

La Paz, 21 may (EFE).- El Bolívar informó este jueves que el partido que debe disputar el próximo 27 de mayo ante el Independiente Rivadavia argentino por la Copa Libertadores se jugará en Santa Cruz (este) y no en La Paz por los conflictos sociales que se registran en esa ciudad, sede del Gobierno boliviano.

La Academia señaló en un comunicado que "debido a los conflictos sociales y las dificultades logísticas que actualmente atraviesa la ciudad de La Paz, el partido correspondiente a la fecha 6" de la fase de grupos de la Libertadores "cambiará de sede y se disputará en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera" de Santa Cruz.

PUBLICIDAD

"Esta determinación responde a la necesidad de garantizar las condiciones operativas, de seguridad y desarrollo del encuentro internacional", agregó.

El domingo se conoció que los partidos de la Sudamericana y la Libertadores que se debían disputar esta semana en ciudades bolivianas fueron trasladados a Asunción, por los conflictos sociales que, de momento, están concentrados en el departamento de La Paz.

PUBLICIDAD

El martes en Asunción, el Always Ready, que tradicionalmente juega en El Alto, cayó por 1-2 ante el Mirassol brasileño en la quinta jornada del grupo G de la Libertadores.

El miércoles, también en la capital paraguaya, el Independiente Petrolero de Sucre, la capital constitucional de Bolivia, fue vencido por 0-3 por el Botafogo brasileño, también en la fecha 5 del grupo E de la Sudamericana.

PUBLICIDAD

El único partido que retornó a territorio boliviano, es el que disputará en las próximas horas en Santa Cruz el Blooming ante el Carabobo venezolano, que son parte del grupo H de la Sudamericana.

Los bloqueos de caminos y manifestaciones se concentran desde hace 16 días en algunas zonas de El Alto, ciudad vecina de La Paz, donde juegan el Always Ready y la selección boliviana.

PUBLICIDAD

Estas protestas, lideradas por campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB) que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, han incomunicado a La Paz del resto del país. EFE