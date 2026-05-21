Exministro marroquí condenado a 13 años de cárcel por malversación de fondos públicos

Rabat, 21 may (EFE).- El exministro marroquí Mohamed Mohamed Moubdii fue condenado este jueves por el Tribunal de Apelación de Casablanca a 13 años de cárcel por malversación de fondos públicos y corrupción, según informó a EFE su abogado defensor.

Moubdii, que fue ministro de Función Pública entre 2013 y 2016 y alcalde de Fkih Bensaleh (centro de Marruecos) durante varios mandatos, fue acusado también de abuso de poder, participación en la falsificación de certificado médico y falsificación, explicó el abogado Brahim Amoussi, que añadió que va a apelar la sentencia.

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Exdirigente del partido berberista Movimiento Popular, Moubdii (72 años) fue detenido en 2023 tras una denuncia de la Asociación Marroquí para la Protección de los Fondos Públicos por presuntas irregularidades en la gestión municipal de Fkih Bensaleh. Su caso fue pospuesto en varias ocasiones debido a su estado de salud.

El tribunal también ordenó el pago de 30 millones de dirhams (unos 2,7 millones de euros) en favor del ayuntamiento que se constituyó como parte civil en el proceso.

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"Es una condena muy dura, pero nosotros, la defensa, y Moubdii tenemos confianza en la justicia y no vamos a perder esta confianza", afirmó el letrado que añadió que su cliente insistió en la sesión de hoy en su inocencia. EFE