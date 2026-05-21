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Venezuela autoriza a EEUU a realizar simulacro de evacuación ante contingencias en Caracas

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Caracas, 21 may (EFE).- Venezuela informó este jueves que autorizó a Estados Unidos a realizar el próximo sábado "un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas" que incluirá el sobrevuelo de dos aeronaves en Caracas.

En un comunicado oficial, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que el simulacro solicitado por la embajada estadounidense en Caracas forma parte de "los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática". EFE

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