Hizbulá critica las sanciones de EE.UU. como un intento de "fortalecer" a Israel

Beirut, 21 may (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá cargó contra las sanciones impuestas este jueves por Estados Unidos a nueve diputados y responsables con supuestos vínculos al movimiento, al considerarlas como un intento de "fortalecer" a su aliado Israel en medio del conflicto entre ambos.

"Supone un intento estadounidense de intimidar a la gente libanesa libre para fortalecer a la agresión israelí contra nuestro país y darle un empujón político ilusorio, después de que sus crímenes hayan fracasado a la hora de evitar que los libaneses ejerzan su derecho legítimo a la resistencia", dijo el movimiento en un comunicado.

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El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este jueves sanciones para nueve funcionarios que considera vinculados con Hizbulá y a los que acusa, entre otras cosas, de obstaculizar el desarme de la formación, como buscan Israel y el propio Gobierno del Líbano.

Entre las personas añadidas a la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) se encuentran Ibrahim Mousaoui, Hasán Fadlala y Hussein al Hajj Hasán, los tres diputados libaneses ligados al bloque parlamentario de Hizbulá, Lealtad a la Resistencia.

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También están el responsable de la formación y exministro Mohamad Fneish, así como Ahmad Baalbaki y Abu Ahmad Safawi, encargados de seguridad del partido también chií y aliado clave de Hizbulá, Amal.

"La acusación hecha por la Administración estadounidense contra nuestros parlamentarios y oficiales se debe a su rechazo a desarmar a la Resistencia, y a su confrontación de los proyectos de rendición con los que el Gobierno estadounidense busca arrastrar a nuestro país en favor de la entidad sionista (Israel)", denunció el grupo libanés.

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Por ello, Hizbulá consideró que los castigos económicos anunciados este jueves son una "medalla de honor" para los sancionados y defendió que no tendrán ningún impacto "práctico" en el desarrollo de las labores de estos.

Todo esto se produce en medio del diálogo en marcha entre el Líbano e Israel para tratar de buscar una solución negociada al conflicto, conversaciones mediadas por Washignton en las que Hizbulá no solo no participa, sino a las que se opone, mientras aboga por un proceso de negociación "indirecto". EFE

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