Los equipos españoles arrancan el tramo decisivo en Europa obligados a mejorar a domicilio

Mientras el FC Barcelona ya se encuentra en la siguiente ronda tras conseguir resultados positivos fuera de casa, Real Madrid y Atlético de Madrid se preparan para la ida de los dieciseisavos de final con el objetivo de revertir su historial reciente de bajas prestaciones como visitantes en competiciones europeas. Según informó la plataforma de noticias, los clubes españoles afrontan un reto significativo en sus próximos enfrentamientos en la Liga de Campeones, ya que han presentado dificultades para sumar victorias lejos de su estadio a lo largo de la temporada.

El medio detalló que Real Madrid y Atlético de Madrid, considerados favoritos en sus respectivas llaves, visitarán a Benfica de Portugal y Brujas de Bélgica, buscando lograr una ventaja para sus compromisos de vuelta y seguir avanzando en el torneo principal del continente. La ida se jugará en los estadios Da Luz y Jan Breydel, respectivamente. Estas citas se presentan en un contexto en el que los representantes de LaLiga EA Sports han mostrado un rendimiento limitado fuera de casa, con solo seis victorias en veinte partidos disputados por conjuntos como FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal CF.

De acuerdo con el reporte, este 30 por ciento de triunfos resalta el bajo desempeño de los españoles visitando feudos internacionales, fenómeno que se evidencia particularmente en el caso del Villarreal, que no sumó puntos ni goles como visitante ante escuadras como Tottenham (1-0), Pafos (1-0), Borussia Dortmund (4-0) y Bayer Leverkusen (3-0). El FC Barcelona fue el que mostró mayor eficacia a domicilio, obteniendo siete de doce puntos posibles y solo cayendo en Stamford Bridge frente al Chelsea (3-0), aunque también tuvo un empate inesperado con el Brujas (3-3). En otros duelos, se impuso ante Newcastle (1-2) y Slavia Praga (2-4), aunque con nueve goles recibidos que evidencian fragilidad defensiva.

El Real Madrid fue el segundo equipo español con más triunfos fuera de casa en esta fase de grupos, superando al Kairat Almaty (0-5) y al Olympiacos (3-4). No obstante, perdió en estadios complicados como Anfield ante el Liverpool FC (1-0) y ante Benfica (4-2) en la última jornada, partido en el que necesitaba el resultado para asegurar su lugar entre los ocho mejores. El conjunto blanco también tuvo problemas para mantener su portería en cero, recibiendo un total de ocho goles fuera del Santiago Bernabéu.

El Atlético de Madrid, por su parte, solo sumó un triunfo en cuatro partidos de visitante, venciendo al PSV (2-3), un resultado que pudo costarle la clasificación entre los ocho principales. Además, empató con el Galatasaray (1-1) y perdió ante el Liverpool (3-2) y el Arsenal (4-0), recibiendo diez goles en esos enfrentamientos, reflejo de su vulnerabilidad en defensa en territorio ajeno.

En cuanto al Athletic Club, el equipo consiguió tres puntos en un escenario exigente ante el Atalanta (2-3), empató ante el Slavia (0-0) y cayó ante Borussia Dortmund (4-1) y Newcastle (2-0). Estos resultados confirman la tendencia general de los clubes españoles, para quienes ganar fuera de casa se ha convertido en un reto complejo en el escenario europeo.

La plataforma de noticias consignó que el rendimiento a domicilio de los equipos de LaLiga en la edición anterior de las competiciones europeas, la primera con el nuevo formato, tampoco fue elevado. En esa temporada, cuatro equipos españoles sumaron un total de 24 puntos de 48 posibles, equivalentes al 50 por ciento del total, cifra superior al desempeño actual, aunque lejos de la solvencia esperada. El debutante Girona FC y el Villarreal no lograron anotar ni sumar puntos en sus respectivos desplazamientos, enfrentando a PSG (1-0), Milan (1-0), Sturm (1-0), PSV (4-0) y otros rivales.

En ese mismo ciclo, el FC Barcelona se mostró competitivo tras una derrota inicial ante el AS Monaco (2-1), mejorando como visitante en partidos ante Estrella Roja (2-5), Borussia Dortmund (2-3) y Benfica (4-5), a pesar de continuar encajando goles, con diez en total. El Atlético de Madrid replicó los números del conjunto catalán, logrando victorias ante PSG (1-2), Sparta Praga (0-6) y RB Salzburgo (1-4), aunque cayó en su debut ante Benfica (4-0). El Real Madrid ganó al Atalanta (2-3) y al Brest (0-3), pero se vio superado por Lille (1-0) y Liverpool FC (2-0).

La fase de cruces de la campaña pasada también reflejó las limitaciones de los españoles como visitantes. El Barça, el que más avanzó, solo ganó a domicilio al Benfica (0-1) en los octavos de final, sucumbiendo en cuartos ante Borussia Dortmund (3-1) y en semifinales ante Inter de Milán (4-3), resultados que lo dejaron fuera de la final. El Real Madrid superó al Manchester City (2-3) en el playoff de ida, pero perdió luego ante Atlético (1-0) en octavos y Arsenal (3-0) en cuartos. El Atlético cayó frente al Real Madrid (2-1) en el Santiago Bernabéu durante los octavos.

Por el lado de la Liga Europa, Real Betis y RC Celta experimentaron desempeños desiguales fuera de casa. El Betis sumó siete de los doce puntos posibles como visitante, sufriendo solo una derrota ante PAOK (2-0) y un empate contra Genk (0-0), con lo cual finalizó en el 'Top 8'. Por su parte, el Celta obtuvo cuatro puntos tras vencer al Dinamo Zagreb (0-3), igualar con Estrella Roja (1-1) y perder ante Stuttgart (2-1) y Ludogorets (3-2).

En la Conference League, el Rayo Vallecano participó en tres partidos fuera de casa, logrando un triunfo ante Jagiellonia (1-2), un empate con Hacken (2-2) y una derrota frente al Slovan (2-1). Así, los equipos españoles acumularon en la primera fase de las competiciones europeas 36 puntos de los 93 posibles como visitantes, lo que representa apenas un 38,7 por ciento.

La suma de estos resultados evidencia para los clubes españoles una asignatura pendiente a la hora de competir internacionalmente lejos de sus estadios, y los compromisos inmediatos ante Benfica y Brujas marcan una nueva oportunidad para modificar este panorama, según publicó la fuente original.