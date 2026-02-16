ICEX lanza la primera convocatoria 2026 de su programa de acompañamiento estratégico en innovación abierta

Empresarios y directivos que han participado previamente en el programa destacan que la experiencia ha facilitado la integración de nuevas perspectivas de innovación en sus compañías. Según consignó ICEX en un comunicado citado por varios medios, la edición 2026 de 'Global Open Innovation' ha abierto su proceso de inscripción, dirigida especialmente a ejecutivos de pequeñas y medianas empresas internacionales enfocados en fortalecer su competitividad a través de la innovación y la asesoría experta.

De acuerdo con la información detallada por ICEX, el programa cuenta con la colaboración de ieteam y se presenta como una iniciativa formativa y de acompañamiento estratégico orientada al desarrollo de capacidades de liderazgo innovador. Está especialmente diseñado para CEOs y miembros de la alta dirección de empresas medianas con operaciones internacionales, que busquen fortalecer su capacidad de adaptación y diferenciarse mediante estrategias innovadoras.

Tal como publicó ICEX, la metodología implementada en 'Global Open Innovation' incorpora una estructura centrada en la práctica, compuesta por una sesión inicial y seis encuentros formativos presenciales. Estos encuentros combinan formación aplicada, uso de herramientas de diagnóstico, desarrollo de planes estratégicos y acompañamiento personalizado realizado por especialistas. A través de este enfoque, los participantes pueden identificar áreas de mejora y diseñar hojas de ruta concretas para la gestión de la innovación dentro de sus organizaciones.

El programa tiene planificadas dos ediciones presenciales durante el primer semestre de 2026. Según reportó ICEX, la primera de ellas tendrá lugar en el norte de España, con sesiones previstas en Bilbao entre el 20 de abril y el 5 de junio. Si bien las jornadas se celebrarán únicamente en esa ciudad, la convocatoria está abierta a empresas radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Asturias y también a compañías de otras regiones próximas.

La relevancia del enfoque del programa se refleja en los testimonios de participantes de ediciones anteriores. De acuerdo con lo informado por ICEX, Alberto Tejero, gerente de diseño de producto en Thomas Wellness Group, calificó su paso por el programa como una oportunidad para dotar a los procesos de innovación abierta de un carácter más organizado, al señalar que permitió “incorporar una visión más sistemática de la innovación abierta”. Por su parte, Alfonso Redondo, responsable de innovación en Culmia, afirmó que la experiencia le ayudó a estructurar las iniciativas de la empresa y “transformar ideas dispersas en una hoja de ruta clara”, según consignó el comunicado de la entidad.

La convocatoria para participar en la edición 2026 de 'Global Open Innovation' permanecerá disponible hasta el 16 de marzo, detalló ICEX. El programa ofrece a los responsables de la toma de decisiones en empresas internacionales una oportunidad para acceder a conocimientos aplicados, recibir asesoramiento individualizado y compartir experiencias con colegas del sector que enfrentan retos similares en entornos competitivos que demandan capacidad de adaptación y visión estratégica.

Según destacó ICEX, el ciclo de formación y acompañamiento busca no solo transferir herramientas y métodos, sino también facilitar la implementación de soluciones prácticas alineadas con los desafíos reales de los mercados actuales. De este modo, las empresas participantes podrán aprovechar los recursos del programa para fortalecer la posición de sus organizaciones en mercados internacionales y mejorar su capacidad de respuesta ante cambios y tendencias del sector.

ICEX e ieteam señalaron que los interesados pueden consultar más detalles y completar la inscripción en los canales habituales, haciendo énfasis en la importancia de contar con perfiles ejecutivos comprometidos con la gestión innovadora y la internacionalización empresarial.