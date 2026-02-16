El Equipo Paralímpico Español acude ilusionado y con "la vista puesta en el futuro" a los Juegos de Milán-Cortina

El Equipo Paralímpico Español que competirá en los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo, compuesto por cinco deportistas, se presentó este lunes en Madrid con "la vista puesta en el futuro", pero rebosante de ilusión de cara a brillar en una cita donde lo que logren "impactará seguro en toda la sociedad".

Bajo el lema 'Inspirando al mundo desde la cima', el Comité Paralímpico Español (CPE) presentó en la Embajada de Italia de Madrid a los esquiadores de alpino Audrey Pascual, que ejercerá además de abanderada, María Martín-Granizo y Javier Marcos, el 'rider' de snowboard Emilio Redondo y el esquiador de fondo y biatleta Higinio Rivero, este ya con dos Juegos de Verano en su haber (Tokio y París).

El presidente del CPE, Alberto Durán, agradeció "el apoyo del Gobierno de España", representado en el acto por las ministras Milagros Tolón, de Educación, Formación Profesional y Deportes, y Elma Saiz, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

"Esperamos vivir momentos magníficos como en París en 2024. Afrontamos estos Juegos con mucha ilusión, con un equipo joven, con la vista en el futuro, aunque con la esperanza y el deseo de conseguir éxitos ya en el presente", señaló Durán, que dio las gracias a Allianz por estar "implicado" en el Equipo de Promesas, a los patrocinadores y a 'Mas8000', encargada de diseñar las equipaciones que portarán los deportistas.

El dirigente, que recordó que los de Milán y Cortina d'Ampezzo serán sus "primeros" al frente del CPE, remarcó que también "este equipo tan joven abre una nueva etapa" ya que será "la primera vez" que la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) "es la encargada de dirigir esta expedición una vez que ya es efectiva la inclusión". "Un camino, el de la integración en las federaciones unideportivas, que es ya imparable, pero requiere seguir empujando todos juntos porque si no, no va a funcionar", añadió Durán, que dio las gracias a la Fundación También por su "magnífico trabajo para forjar deportistas de futuro".

"Suerte a todo el equipo, seguro de que la organización de los Juegos va a ser un éxito y va a permitir una vez más que el deporte paralímpico mande su mensaje para que la sociedad sea más justa", prosiguió el presidente del CPE, que recalcó que "la sociedad quiere" ver deporte para personas con discapacidad, solicitando a los medios que, "aunque a codazos, consigáis colocar el mensaje y las historias de estos héroes". "Vais a contribuir a una sociedad mejor", aseveró.

Por último, el mandatario resaltó a los deportistas que van a "vencer muchas dificultades", pese a que están "acostumbrados a hacerlo cada día". "Ojalá alcancéis vuestros sueños, lo que logréis no quedará solo en vuestro fueron interno, ni siquiera en vuestro entorno más cercano, sino que impactará seguro en toda la sociedad. Nunca tantos dependieron de tan pocos, mucho ánimo y mucha suerte", sentenció.

Además, a través de un vídeo, participó en el acto May Peus, presidente de la RFEDI para el que supone "una gran alegría, un reto y una responsabilidad" que sea la primera vez que su organismo "vaya a acompañar" al CPE a unos Juegos Paralímpicos de Invierno.

"Enhorabuena a todos los deportistas y técnicos que han preparado con toda su dedicación y fuerza este ciclo paralímpico. Estoy seguro de que la delegación que va a competir y a representar a España en lo más alto, estoy ansioso ya porque lleguen estos Juegos y podamos compartir esta hazaña conjuntamente", agregó el dirigente.

LOS DEPORTISTAS, ILUSIONADOS

Audrey Pascual será la principal baza de esta delegación tras sus éxitos en las últimas temporadas en la Copa del Mundo y la conquista de varios Globos de Cristal. La madrileña, de 21 años, hará las cinco disciplinas (eslalon, gigante, supergigante, descenso y combinada), las cuales se le dan "bien". "Las cinco me encantan y me van a hacer mantener la motivación durante todo el periodo de los Juegos, de principio a fin, y voy a ir con todo", subrayó.

Por su parte, su compañera y más joven del equipo, la leonesa María Martín-Granizo, de 19 años, que llega animada a los Juegos tras conseguir sus dos primeras medallas en la Copa del Mundo. "Han sido un gran orgullo después de todo el esfuerzo y los años que llevamos, estoy lista para los Juegos", indicó.

"Siendo realistas, mi categoría en la Copa del Mundo es una de las más complicadas, pero me siento bien, he entrenado un montón y he luchado por estar aquí. Si acabo entre las diez primeras estaré más que contenta y quiero disfrutar los Juegos, pero voy a competir y si cae medalla fabuloso", indicó.

En esquí para deportistas que compiten de pie, en categoría masculina, estará Javier Marcos, que hará gigante y eslalon como Martín-Granizo. "El primer objetivo era estar aquí y ahora, sin ser muy ambicioso, me gustaría luchar por los diplomas y quien sabe si una medalla", deseó.

Para Higinio Rivero, los de Milán-Cortina d'Ampezzo serán sus terceros Juegos Paralímpicos, pero los primeros de Invierno, compitiendo en esquí de fondo y biatlón, deportes que irá alternando cada día. "Lo tengo bastante ya claro. Dejan un día de descanso para cambiar el chip y esperemos no confundirnos", apuntó con una sonrisa.

Finalmente, el 'rider' Emilio Redondo será el representante en el snowboard, en las dos disciplinas, 'boardercross' y 'banked slalon'. "Hago mejores resultados en 'banked', se siente más adrenalina, es más rápido", confesó.