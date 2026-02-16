Carlos Herrera revela los detalles de su encuentro privado con el Rey Juan Carlos: "Está excelentemente bien"

Amigo del Rey Juan Carlos desde hace años, Carlos Herrera ha viajado a Abu Dabi este fin de semana para visitar al Emérito y comprobar de primera mano cómo se encuentra tras las preocupantes informaciones sobre su salud surgidas en las últimas semanas.

"Como podrían comprobar, me encuentro excelentemente bien. Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo" ha asegurado el padre del Rey Felipe VI en su reencuentro con el locutor radiofónico -que ha querido compartir en redes sociales una imagen en la que se ve al Monarca con muy buen aspecto, aunque a nadie ha pasado por alto que por primera vez se ha dejado ver públicamente posando en silla de ruedas- que este lunes se ha puesto al frente de su programa en la COPE y ha revelado cómo ha visto al abuelo de la Princesa Leonor y los detalles de su conversación.

Como ha explicado, fue él -con motivo de unos días de vacaciones en el Golfo Pérsico- el que se puso en contacto con el Emérito para verse y tranquilizar respecto a su verdadero estado de salud: "Recibía tantas llamadas de que el Rey estaba muy mal que le dije, '¿por qué no nos hacemos una fotografía y me cuenta cómo se encuentra?' Y fue lo que hicimos".

"Me contó que se encuentra estupendamente. Tiene 88 años y ha sido un hombre muy castigado por las articulaciones, las rodillas especialmente. Tiene la movilidad muy comprometida" ha reconocido en conexión con 'El programa de Ana Rosa', apuntando que a pesar de que "se levanta con su muleta, se sienta y charla contigo", fue el propio Juan Carlos el que decidió que se le viese sentado en su silla de ruedas en la instantánea que publicó Herrera en redes. "No la utiliza siempre, la utiliza a veces. Yo le llegué a decir de hacernos la foto en los sillones y me dijo 'no, que se me vea tal cual estoy" ha contado.

"Tiene los achaques propios de la edad, pero quería que transmitiera a todas las personas que se han preocupado por su salud su agradecimiento, y dejar a todo el mundo tranquilo" ha añadido, revelando su "entusiasmo" porque tanta gente "se haya preocupado por mi persona".

Y tan bien se encuentra, que como le ha transmitido, tiene previsto regresar pronto a España para regatear en Sanxenxo. "Con 88 años y dificultad para moverse se sigue subiendo a un barco porque es su pasión" ha comentado Herrera, que muy claro ha asegurado que si Don Juan Carlos no visita más a menudo nuestro país es "porque no puede dormir en el Palacio de la Zarzuela porque no lo deja el Gobierno".