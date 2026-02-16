Álvaro Arbeloa: "Nuestro objetivo es ganar la 'Champions', no vengarnos del Benfica"

La expectativa respecto a la recepción de José Mourinho en el Santiago Bernabéu se ha instalado en el ambiente previo al partido de vuelta del Playoff de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Benfica. Álvaro Arbeloa, técnico del conjunto merengue, manifestó su convencimiento de que la afición madridista ofrecerá una ovación significativa al entrenador portugués, reconociendo la labor realizada durante su etapa al frente del club, según informó Europa Press.

Arbeloa se pronunció en rueda de prensa antes del encuentro de ida que se disputará este martes, y dejó en claro que el objetivo de su equipo va más allá de la eliminatoria puntual frente al Benfica. Tal como publicó Europa Press, el entrenador recalcó que la meta institucional es alzar el trofeo de la Champions League, y no buscar una revancha frente al cuadro que dirige Mourinho. “Nuestro objetivo no es eliminar al Benfica, nuestro objetivo es ganar la ‘Champions’, porque es a lo que te obliga a este escudo. Para nosotros no es una venganza, sino un objetivo pasar la eliminatoria”, declaró Arbeloa.

El técnico del Real Madrid detalló que el plantel está plenamente concentrado en la complejidad del cruce europeo, catalogando al Benfica como un adversario intenso y competitivo. “Somos muy conscientes de la dificultad del partido de mañana, del rival, del ambiente que siempre hay aquí, de la exigencia que supone para nosotros y del nivel que tenemos que dar si queremos ganar el partido, que es el objetivo”, dijo Arbeloa, según consignó Europa Press. Subrayó que la preparación mental y la autoexigencia forman parte del proceso necesario para enfrentar este tipo de compromisos continentales.

En sus comentarios, Arbeloa aludió a la dificultad de sorprender al técnico rival, a quien conoce bien tras la convivencia en el pasado. “No creo que José me pueda sorprender, porque sé perfectamente de lo que es capaz. Da igual que el Benfica se presentase con el equipo de la Youth League, sabía la intensidad que iba a poner en el terreno de juego”, expresó el entrenador madridista, según reportó Europa Press. Planteó que espera de los portugueses un despliegue similar al de los últimos encuentros e insistió en que se prepara para enfrentar a un conjunto capaz de elevar su nivel competitivo.

El entrenador del Real Madrid se refirió además a detalles sobre la planificación estratégica y recalcó que el partido ha sido analizado en profundidad, aunque cada encuentro presenta particularidades nuevas. “El partido está ya analizado, pero mañana es uno totalmente nuevo. Queremos hacer un gran partido, tener un gran rendimiento con el objetivo de ganar”, remarcó Arbeloa. Explicó que el equipo debe prepararse para la exigencia que implica un rival como el Benfica, descrito como intenso y competitivo, bajo la dirección de Mourinho.

Durante el intercambio con la prensa, Arbeloa evitó responder sobre la presencia de Kylian Mbappé en la alineación titular, limitándose a indicar su inclusión en la convocatoria y su participación en los entrenamientos previos. “Está aquí, ha venido con nosotros, va a entrenar y mañana veréis si juega o no juega”, manifestó el técnico, según informó Europa Press. Aprovechó además para destacar su relación fluida con el grupo de futbolistas y la disposición de la plantilla para adherir a sus conceptos tácticos y metodológicos desde su llegada.

En cuanto a la estructura defensiva del conjunto blanco, Arbeloa fue consultado sobre la solidez cuando coinciden en el mediocampo Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Fede Valverde. El medio Europa Press consignó sus palabras: “En Villarreal jugamos sin esos tres centrocampistas. El objetivo siempre es ser sólido. Es muy difícil hoy en día jugar bien al fútbol si no eres sólido, si no eres compacto, si no sabes defender bien. Tenemos que ser capaces de hacer todo, y para hacer todo bien hace falta mucha concentración, entrenar mucho y trabajar mucho”. Destacó el papel de Valverde, Tchouaméni y Camavinga como referentes de talla mundial y valoró el esfuerzo colectivo del grupo en tareas de contención y organización.

Al ser consultado sobre la estrategia ante la intensidad característica del equipo de Mourinho, Arbeloa relativizó la opción de sorprender con algún planteo inusual, asegurando que el Real Madrid prioriza la claridad y la comprensión de roles en sus jugadores. “Mi idea no es sorprender a nadie, ni a José ni a nadie; cuando el Real Madrid sale al campo todos tienen que tener muy claro lo que lo que van a tener enfrente, y cuanto más claro tengan, mejor haré mi trabajo”, explicó Arbeloa, en declaraciones relejadas por Europa Press.

Finalmente, el técnico se refirió con humor a la posibilidad de invitar a Mourinho a su despacho y consideró que el Benfica bajo la dirección del portugués contará con la impronta de su líder, tanto en la forma de competir como en la intensidad de sus actuaciones. “Si le invito algún día, será a comer. Será parecido a lo que vimos hace tres semanas, porque tienen un líder que les marca el camino, la forma de jugar y de competir. Luego hay pequeños matices según el jugador que esté en el campo, pero espero un Benfica muy competitivo, muy intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas”, explicó Arbeloa, según publicó Europa Press.

La eliminatoria se presenta como un desafío relevante para ambos equipos, y la expectativa se concentra tanto en el resultado como en el reencuentro entre dos técnicos que comparten historia en el Real Madrid.