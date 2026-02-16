Alibaba lanza Qwen3.5 que, con el modelo abierto Qwen3.5-397B-A17B, apuesta por los agentes multimodales nativos

La nueva serie de modelos de inteligencia artificial de Alibaba extiende su capacidad de comprensión de idiomas de 119 a 201, una ampliación que la empresa atribuye a una revisión de los procesos de entrenamiento y a una selección de datos multilingües más exigente. Según informó el medio, el reciente lanzamiento de Qwen3.5, que incluye el modelo abierto Qwen3.5-397B-A17B, apunta a potenciar el papel de los agentes multimodales nativos para apoyar tanto a desarrolladores como a organizaciones en la mejora de su productividad.

De acuerdo con la información publicada, el modelo Qwen3.5-397B-A17B destaca por su uso de una arquitectura híbrida, la cual integra redes Gated Delta Networks con el aporte de distintos expertos digitales. Esta estructura alcanza los 397.000 millones de parámetros, de los cuales se activan 17.000 millones durante las operaciones, lo que se traduce en optimización del rendimiento y reducción del coste operativo. Alibaba aseguró en su blog que, en las evaluaciones internas, la nueva versión supera con holgura a su predecesora, la serie Qwen 3 de abril del año anterior, en tareas como razonamiento, codificación, capacidades agénticas y análisis multimodal.

Durante el desarrollo de la serie Qwen3.5, el equipo de Alibaba priorizó el refuerzo de las tareas y entornos de aprendizaje automático RL, con la intención de elevar tanto la dificultad como la capacidad de generalización de los sistemas. El medio detalló que, en lugar de focalizar la mejora en métricas concretas o preguntas cerradas, los nuevos modelos recibieron mayores volúmenes de datos visuales y textuales, así como información STEM y de razonamiento, todo ello bajo un sistema de filtrado de contenido más riguroso.

Alibaba comunicó que, como resultado de estos procesos de entrenamiento, el rendimiento de decodificación del modelo Qwen3.5-397B-A17B resulta entre 3,5 y 7,2 veces superior al de la versión Qwen3-235B-A22B. Esta ganancia no solo incide directamente en la eficiencia, sino también en la capacidad de respuesta ante diferentes tipos de consulta, ya sea textual, visual o de codificación.

El medio explicó que una de las metas actuales de la compañía consiste en posicionarse frente a otras firmas tecnológicas del sector, como OpenAI y Anthropic, mediante la consolidación de sistemas que puedan operar de manera autónoma y coherente. En palabras recogidas por su blog corporativo, el objetivo es evolucionar de asistentes limitados a sistemas capaces de actuar como “socios constantes y fiables”, que ejecuten tareas complejas con un criterio alineado al humano.

Dentro de las funcionalidades ya disponibles, Qwen3.5 está integrado en Qwen Chat, un entorno que ofrece tres modos de uso: automático, de pensamiento y rápido. En el modo automático, los usuarios acceden a características como pensamiento adaptativo, búsqueda e interpretación de código. El modo pensamiento, en cambio, se orienta al análisis profundo de situaciones complejas. Finalmente, el modo rápido permite respuestas inmediatas sin recurso adicional en el procesamiento, ahorrando el uso de tokens en operaciones de reflexión.

La introducción de estos modelos ha tenido un impacto directo tanto en empresas como en desarrolladores individuales, según consignó el medio. Con la arquitectura híbrida y su enfoque multimodal nativo, Alibaba apunta a incrementar la eficiencia de los procesos automáticos, así como a ampliar el alcance y utilidad de los asistentes inteligentes en una variedad de ámbitos tecnológicos y empresariales.

En la base de esta evolución se encuentra la decisión de Alibaba de invertir en procesos de entrenamiento avanzados, apostando por tareas y entornos que desafían todavía más las habilidades del modelo, en vez de limitarse a la mejora de métricas específicas. Este planteamiento permite un desempeño más robusto y una flexibilidad superior, además de alimentar la compatibilidad multilingüe que distingue a la más reciente versión, tal como destaca la empresa.

El modelo Qwen3.5-397B-A17B refuerza la estrategia de Alibaba para incorporar IA en soluciones que exigen razonamiento avanzado y respuestas contextualizadas, así como generar agentes digitales capaces de interactuar a distintos niveles y en diversas lenguas. El potencial de la nueva familia Qwen3.5, según la información de la compañía, reside tanto en su tamaño y arquitectura como en el propósito de evolucionar el concepto tradicional de agente conversacional hacia sistemas que sirvan como colaboradores humanos en decisiones complejas y ejecución de acciones sofisticadas.