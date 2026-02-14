Trump asegura que la identificación de votantes será obligatoria en las 'midterms' pese a la negativa demócrata

Donald Trump reiteró que una gran parte del electorado demócrata comparte la visión de que debe exigirse la identificación a los votantes en las elecciones federales, al tiempo que cuestionó el liderazgo de su adversario político. El expresidente de Estados Unidos anunció que impulsará la obligatoriedad de mostrar una prueba oficial de ciudadanía y un documento de identidad para participar en los comicios legislativos de 2026, conocidos como "midterms". Según publicó el medio que reportó el anuncio, Trump señaló que esta iniciativa se implementará mediante una orden ejecutiva, sin depender del respaldo del Congreso, para combatir acciones fraudulentas que, a su entender, favorecen a sus rivales políticos.

El medio detalló que Trump comunicó estas medidas en un mensaje difundido en redes sociales este viernes. Allí afirmó que la identificación del electorado será requisito ineludible en las próximas elecciones, bajo el argumento de que resulta urgente detener a quienes buscan manipular el proceso electoral. Trump manifestó: “Este es un tema que debe lucharse, y debe lucharse ¡ahora! Si no podemos lograrlo a través del Congreso, existen razones legales por las que esta estafa no está permitida. Las presentaré en breve en forma de una Orden Ejecutiva”.

De acuerdo con la información difundida, Trump insistió en eliminar la modalidad de voto por correo, restringiéndola únicamente a quienes se encuentren en el servicio militar, a las personas con alguna discapacidad, por enfermedad o cuando el votante se halle de viaje. El mandatario remarcó que la mayoría de los votantes del Partido Demócrata respaldan la verificación de identidad al votar, pero responsabilizó a dirigentes como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, líderes demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes respectivamente, de oponerse a la medida por motivos políticos, calificándolos de “perdedores corruptos”. Trump afirmó, según recogió la fuente, que estos dirigentes presentan la exigencia de identificación como una medida racista o inventan otros argumentos para rechazarla.

El exmandatario calificó la ausencia de controles de identificación en las elecciones como una “idea absurda y ridícula”. En su declaración ante los medios, sostuvo que, de no tratarse de un asunto de tanta gravedad, sería considerado motivo de burla. Esta postura se suma a las declaraciones realizadas la semana previa, en las que Trump aseguró que las elecciones en Estados Unidos están “amañadas” y representan un “fraude y motivo de burla” a escala internacional.

Dentro del paquete de propuestas, denominado “Ley Salvar Estados Unidos”, se incluye la obligación de que todos los ciudadanos presenten prueba de ciudadanía estadounidense para inscribirse en el registro electoral, así como la presentación de una identificación válida específica de votante el día de la elección. Además, establece la prohibición del voto por correo, manteniéndose permitido solo en las situaciones excepcionales descritas anteriormente. Esta propuesta forma parte de la reforma electoral que el exmandatario ha defendido, la cual según el medio ya recibió respaldo de los legisladores de su partido en la Cámara de Representantes bajo el nombre “SAVE”, acrónimo en inglés de “Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense”.

En el contexto de sus afirmaciones, Trump denunció que los procesos electorales actuales carecen de las garantías suficientes para evitar fraudes y acusó a la dirigencia demócrata de impedir la adopción de medidas que, aseguró, cuentan con el apoyo de la ciudadanía. “Son solo los ‘líderes’ políticos (…) quienes no tienen vergüenza y dicen que es ‘racista’ y cualquier otra cosa que se les ocurra”, afirmó Trump en referencia directa a los legisladores demócratas citados.

Según lo reportado, el anuncio presidencial ocurre en un momento de prolongado debate nacional sobre la integridad del proceso de votación, en particular acerca del uso del voto por correo y los mecanismos de verificación de identidad. Voceros y representantes de los partidos han sostenido posturas enfrentadas, mientras organizaciones civiles han expresado distintos posicionamientos sobre el alcance y las consecuencias prácticas de estas reformas, tema que mantiene alta la tensión política en vísperas del próximo periodo electoral.

En su comunicado, Trump anticipó que dará a conocer los argumentos legales que, a su juicio, justifican la imposición de estas medidas sin requerir aprobación legislativa, reiterando que el combate a las prácticas irregulares en los comicios es una prioridad de su agenda política. Las acciones propuestas han sido presentadas ante sus seguidores bajo el lema de garantizar la transparencia y salvaguardar el sistema democrático estadounidense, consignó la fuente original.