Orbán acusa a la UE, al PP europeo, la banca y las petroleras de querer sacarlo del poder

Budapest, 14 feb (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha acusado este sábado a la Unión Europea (UE) de querer apartarlo del poder, tras 16 años consecutivos, en las próximas elecciones, en un supuesto complot con el capital internacional y las petroleras para aupar al partido opositor Tisza.

"El Tisza es una creación de Bruselas y de los alemanes", aseguró Orbán en un discurso ante sus simpatizantes para valorar el año pasado, cuando faltan menos de dos meses para unas elecciones en las que, según las encuestas, ese partido opositor sacará diez puntos de ventaja a su formación, el Fidesz.

El primer ministro afirmó, sin explicar su afirmación, que "los alemanes han creado un partido porque en Bruselas necesitan a alguien que siempre les diga 'sí'”.

Orbán afirmó que los supuestos creadores del Tisza fueron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Partido Popular Europeo, Manfred Weber.

El primer ministro incluyó al capital global, al sector bancario y a las petroleras en esa supuesta operación para apartarlo del poder.

La gran mayoría de las encuestas prevén que el Fidesz sufra una derrota en las elecciones de abril, después de 16 años gobernando con mayoría absoluta.

Según los últimos sondeos, el partido Tisza, fundado por Péter Magyar, un antiguo cargo público y militante del Fidesz, lograría el 48 % de los votos, frente al 38 % del partido de Orbán.

Orbán afirmó que la Unión Europea quiere entrar en los próximos cuatro años en la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania, un discurso que lleva tiempo repitiendo y con el que se presenta como el único garante de que su país no se vea involucrado en el conflicto.

El Gobierno de Orbán es el mejor aliado de Moscú dentro de la UE y Hungría es, junto a Turquía, el único país de la OTAN que no ha apoyado nunca militarmente a Ucrania para defenderse de la agresión rusa.

"Quienes aman la libertad no deben temer al Este (Rusia), sino a Bruselas", dijo Orbán, quien aseguró que criticar al (presidente ruso, Vladímir) Putin es "primitivo y poco serio.