La OMS pide una investigación independiente urgente sobre las muertes de trabajadores sanitarios en Amhara

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha solicitado este viernes una "investigación independiente urgente" sobre la situación de los trabajadores sanitarios en la región etíope de Amhara, tras recibir denuncias por violencia y asesinato, cuyo descubrimiento se habría demorado por las interrupciones en el servicio de Internet.

"Desde que comenzó el conflicto en la región de Amhara, Etiopía, se han recibido informes alarmantes de trabajadores sanitarios que han sido objeto de ataques: detenidos, golpeados y asesinados", ha expuesto el jefe de la OMS en una publicación en redes sociales. "Dado que los cortes de internet limitan la información, estos incidentes requieren una investigación independiente urgente", ha continuado.

Para ilustrar su denuncia, Adhanom ha dado a conocer el caso de el doctor Tsegahun Sime, "presuntamente secuestrado" el pasado 4 de febrero por las fuerzas de seguridad de Bahir Dar, capital de Amhara, y "posteriormente encontrado muerto".

Al igual que Sime, ha lamentado, numerosos trabajadores humanitarios han perdido la vida como consecuencia de los combates en la región, donde además se han visto afectados también los hospitales.

Así las cosas, el representante de la organización ha recordado que "los centros sanitarios y los trabajadores sanitarios no son un objetivo" y ha defendido que "la mejor medicina" es la paz.

La región de Amhara se halla inmersa en una espiral de alta inestabilidad y conflicto desde que la escalada de tensión desencadenó a mediados de 2023 en una sucesión de combates entre las fuerzas de seguridad y las milicias Fano, un heterogéneo grupo armado que representaba, en parte, el hartazgo de la población local ante lo que perciben como una política de discriminación del gobierno federal.

