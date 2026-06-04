Trump nombrará fiscal general a Todd Blanche tras dos meses en funciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que nombrará al actual fiscal general en funciones, Todd Blanch, como fiscal general permanente, sucediendo así de manera definitiva a Pam Bondi como responsable del Departamento de Justicia tras la salida de esta en abril.

"Está ejerciendo como fiscal general interino. Mañana (jueves) le daré instrucciones a Dan (Scavino, subjefe de gabinete de la Casa Blanca) y a todos los demás involucrados en este proceso tan complicado, que creo que se desarrollará muy rápidamente, para que lo nombremos fiscal general permanente", ha anunciado desde la Casa Blanca, según el vídeo difundido en redes por el propio Scavino.

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Blanche, fiscal general en funciones desde la salida de Pam Bondi a inicios de abril, ha sido esta semana uno de los principales focos de atención de la Administración Trump a nivel nacional, después de que indicara el martes que el Ejecutivo abandonará su plan de establecer el fondo de 1,7 billones de dólares (1,4 billones de euros) para compensar a supuestas víctimas de "instrumentalización" de la Justicia en anteriores gobiernos.

La creación de dicho fondo formaba parte del acuerdo de sobreseimiento entre el inquilino de la Casa Blanca y el fisco de Estados Unidos por la filtración de su declaración de impuestos a medios de comunicación por parte de un excontratista de la entidad actualmente encarcelado.

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Con todo, existen dudas en la oposición demócrata en cuanto a la seguridad de tal anuncio, pues el ahora secretario de Justicia en firme se negó a prometer que pondría por escrito el compromiso de detener el proyecto.