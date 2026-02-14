José Manuel Parada se rasga las vestiduras por 'la Pantoja': "¡Por favor, cierren la cárcel para Isabel!"

Fueron grandes amigos "en mi prehistoria", como dice José Manuel Parada, pero eso no quita para que su cariño por Isabel Pantoja sea inexistente. El periodista formó parte del círculo más cercano a la tonadillera, pero cuando ésta rompió con algunos de sus allegados él fue uno de los agraviados sin entender los motivos, según ha contado en más de una ocasión. Con los años el resquemor ha dado paso a la morriña y ahora todo son buenas palabras hacia la intérprete de 'Marinero de luces'.

Por eso el presentador se ha mostrado sorprendido al enterarse de la posibilidad de que 'la Pantoja' pueda volver a la cárcel, como publicaba recientemente la revista 'Lecturas'. "¿Otra vez? ¿Pero qué ha hecho nuevo?", ha preguntado contrariado. De inmediato ha querido dejar claro a los micrófonos de Europa Press que él no le desea "nada malo, le deseo lo mejor del mundo, yo no quiero que vaya a la cárcel, yo quiero que sea feliz y que llene los escenarios, y llene los teatros y que vuelva a trabajar, que todavía esté en edad de trabajar".

José Manuel Parada es tajante al respecto: "No tengo ninguna gana de verla en la cárcel de nuevo porque creo que es una situación muy traumática". Para él, quien fuera su gran amiga "de lo que pasó ya lo ha pagado" y tiene su opinión sobre el juicio del Caso Malaya y los motivos por los que la artista sí terminó en prisión: "Se dijo en su momento y creo que es verdad, que mucha gente tenía el mismo tiempo de cárcel y sin embargo no la hicieron y a ella le tocó hacerlo y me parece un poco injusto lo que pasó con ella".