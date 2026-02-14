China rechaza en Múnich las críticas de EEUU a la ONU y apuesta por reforzar el multilateralismo global

“Al reformar y mejorar la gobernanza global, el multilateralismo debe ser siempre la base. La monopolización del poder por parte de unos pocos países es simplemente impopular.” Estas palabras del ministro de Exteriores de China, Wang Yi, formaron parte de su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich y sirvieron como respuesta directa a las declaraciones previas del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. En este foro internacional, Wang puso en cuestión las críticas que Rubio asignó a Naciones Unidas, reivindicando el papel central de la organización en la arquitectura internacional. Según informó el medio, Wang subrayó que ningún país posee el derecho a destruir o desmantelar el sistema de Naciones Unidas, al considerarla como la plataforma donde todas las naciones conservan voz y derechos.

De acuerdo con la información publicada, Wang reconoció que la ONU presenta limitaciones en su funcionamiento actual y admitió la necesidad de ciertas reformas, pero rechazó categóricamente la opinión transmitida por Rubio, quien expresó que la organización “no tiene respuestas” frente a los desafíos globales. Wang consideró que la postura estadounidense contiene una visión excesivamente negativa respecto al organismo internacional y defendió la vigencia de la ONU como estructura intergubernamental universal y de mayor autoridad en el orden mundial actual.

Durante su intervención, detalló que cualquier reforma en la gobernanza internacional debe guiarse por los principios del multilateralismo y que el control o concentración del poder en manos de pocos países carece de respaldo global. Según consignó el mismo medio, Wang insistió en que es imprescindible mantener un marco en el que todas las voces encuentren representación y que cualquier intento de restringir ese espacio pluralista resultaría inadmisible.

En otro pasaje de su participación, el ministro de Exteriores chino trasladó su postura conciliadora a las relaciones entre China y Europa. El medio reportó que Wang subrayó: “Somos socios. No somos rivales sistémicos ni competidores estratégicos. Socios.” Afirmó que el volumen de comercio diario entre China y Europa experimenta incrementos constantes, lo que, a su juicio, contradice la percepción de competencia estructural sostenida por algunos sectores políticos. Wang argumentó que visualizar la relación bajo el prisma de la rivalidad representa una perspectiva negativa e improductiva para ambas partes.

Durante la conferencia, mientras Wang defendía el marco multilateral, Rubio adoptó una visión más crítica frente a Naciones Unidas, sugiriendo que el organismo se muestra ineficaz frente a retos internacionales y no logra responder con la prontitud y firmeza requeridas. Según detalló el medio, Rubio sugería la posibilidad de replantear la estructura del sistema internacional, mientras que Wang expresó que, aunque China está abierta a reformas que mejoren el funcionamiento de la ONU, cualquier transformación debe preservar los fundamentos de cooperación, equidad y pluralismo.

Por último, reportó el medio que Wang instó a las grandes potencias a liderar el impulso de la igualdad entre países y a rechazar las prácticas de imposición unilateral. Hizo hincapié en la importancia de un sistema internacional sustentado en la cooperación y el respeto mutuo, argumentando que tales principios favorecen la estabilidad y el desarrollo global. Allanar el camino hacia una gobernanza internacional más incluyente y equilibrada fue, según la cobertura del evento, el mensaje central que China intentó transmitir durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.