1-2. El Como 1907 se atasca ante la Fiore y Morata termina expulsado

Roma, 14 feb (EFE).- El Como 1907 se atascó este sábado y perdió (1-2) ante un Fiorentina que pelea por salir del descenso, por lo que el combinado de Cesc Fàbregas podría acabar la jornada fuera de puestos europeos, en un partido en el que Álvaro Morata fue expulsado por doble amarilla en apenas un minuto, ambas por conductas antideportivas sin balón de por medio.

Después del paso de gigante en su propia historia que dio entre semana, al eliminar al Nápoles y alcanzar las semifinales de la Copa Italia, el Como 1907 cayó en casa ante uno de los peores equipos en lo que va de temporada, una Fiore que, por el contrario, está a un paso de escapar de los puestos de descenso tras esta victoria.

Dos goles de ventaja llegó a tener el combinado 'viola'. Fagioli, en la primera mitad, aprovechando un barullo dentro del área, y Moise Kean, después, convirtiendo desde los once metros el penalti que cometió el argentino Máximo Perrone, encaminaron una victoria que al final costó mucho al combinado de Paolo Vanoli.

Porque el Como echó el resto en la segunda mitad, con el ingreso de Jesús Rodríguez, Addai y Caqueret. Forzó un tanto en propia de Parisi para recortar distancias y hundir a una Fiore cada vez más pequeña, más atemorizada.

Pero no pudo gestionar bien las emociones el combiando 'lariano'. Pese al intento de Fàbregas desde la banda de bajar las revoluciones de los suyos, no pudo evitar múltiples parones de juego por encaramientos y faltas innecesarias.

Sorprendente, por ser uno de los veteranos, el final del delantero español Álvaro Morata, expulsado en apenas un minuto por doble amarilla.

La primera, en el minuto 88, por discutir en exceso con Mandragora; la segunda, un minuto después, por caer en una provocación de Ranieri a la que respondió con un empujón sin balón de por medio que acabó con su partido solo 20 minutos después de haber ingresado en el campo, provocando también el enfado de su técnico y excompañero.

El Como, con esta derrota, pone en peligro sus presencia en puestos europeos. Es sexto con 41 puntos, solo dos más que el Atalanta, aunque tiene que recuperar el partido ante el Milan que no jugó por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La Fiore se mantiene decimoctava con 21 puntos, en puestos de descenso, pero empatada con el Lecce, que marca la salvación, a falta de que juegue su partido de esta jornada.