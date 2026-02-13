Sellés acaba descalificado de los 10 kms de esquí de fondo dominados por un histórico Klaebo

La descalificación del catalán Bernat Sellés, que formaba parte de la clasificación general tras completar los 10 kilómetros de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo, marcó el desenlace de la prueba después de que los jueces detectaron un error en su recorrido. El debutante español, quien había terminado la contrarreloj en el puesto 48, no fue incluido finalmente en la clasificación oficial por decisión de los organizadores. Así lo detalló el medio fuente, que añadió que la penalización se debió a que Sellés no respetó debidamente la marca del circuito, lo que le costó la exclusión.

En esa misma competición, el noruego Johannes Klaebo volvió a sobresalir al obtener su octava medalla de oro olímpica, igualando los logros históricos de otros referentes del esquí de fondo y del biatlón noruegos. Según publicó la fuente, el noruego dominó la prueba con un crono de 20 minutos y 36,02 segundos, superando por apenas cinco segundos al francés Mathis Desloges, quien se quedó con la medalla de plata. El bronce quedó en manos del también noruego Einar Hedegart, quien cruzó la meta a 14 segundos del ganador.

Johannes Klaebo, firme favorito antes de iniciar la competencia, sumó en Milán y Cortina d'Ampezzo su tercera presea dorada consecutiva en estos Juegos, tras imponerse previamente en las disciplinas de Sprint Clásico y Eskiatlón. Esta nueva victoria le permite igualar a figuras legendarias como Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie, ambos noruegos de esquí de fondo, así como al biatleta Ole Einar Bjoerndalen, todos con ocho oros en citas olímpicas invernales, de acuerdo con los datos consignados por la fuente.

El dominio de Noruega en la disciplina quedó reflejado en la tabla final, ya que cuatro de los primeros cinco lugares correspondieron a atletas de ese país, señaló el medio. En particular, la búsqueda de Klaebo por aumentar este registro continúa, con la meta de superar el récord de medallas de oro en una sola edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Hasta la fecha, el mayor número de preseas doradas en un solo evento le pertenece al estadounidense Eric Heiden, quien sumó cinco en la especialidad de patinaje de velocidad durante los Juegos de 1980, según informó la misma fuente.

En cuanto al desempeño del representante español, según consignó el medio, Bernat Sellés finalizó el duro trazado contrarreloj con un tiempo de 22 minutos y 50 segundos. Esta actuación le había otorgado la posición 48 antes de que los jueces aplicaran la sanción por no completar correctamente el trazado marcado. El incidente lo dejó fuera de la clasificación oficial, lo que impidió que apareciera oficialmente entre los participantes clasificados del evento.

El medio original recalcó la condición de debutante de Sellés en una cita olímpica, quien además afrontó una de las pruebas más exigentes dentro del esquí de fondo. Pese a haber alcanzado la meta y completado oficialmente la distancia, la observancia estricta de las reglas del circuito se impuso a la hora de validar los resultados, informó la fuente.

Finalmente, en la parte alta del podio, la figura de Klaebo eclipsó los resultados al perpetuar la hegemonía noruega, tanto a nivel de medallas individuales como en la supremacía de la delegación en este deporte, detalla la fuente. El noruego, que se mantiene invicto en la modalidad de sprint tanto en Juegos Olímpicos como en Campeonatos del Mundo desde 2019, continuará participando en busca de nuevos récords y de ampliar su legado dentro del panorama olímpico invernal, aseguró el medio.